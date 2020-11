O Coritiba confirmou na tarde desta sexta-feira (20) a contratação do atacante colombiano Brayan Lucumí, 26 anos, que estava no Cortuluá, da segunda divisão da Colômbia.

O jogador assinou contrato até o final do Brasileirão. “Estou muito feliz pela minha chegada aqui no Coritiba, espero poder ajudar em tudo, e seguir em frente na competição nacional”, disse o gringo ao site oficial do clube.

Na temporada atual, o colombiano disputou apenas uma partida, realizada ainda em fevereiro. Revelado nas categorias de base do Deportivo Cali, o atacante também passou por Llaneros, Real Santander e Cúcuta Deportivo. Na sequência, defendeu o Deportivo Pasto por duas temporadas e o Envigado por uma.

