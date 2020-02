Para tentar superar a precoce eliminação na Copa do Brasil, o Coritiba vai encarar o Cascavel CR em busca da liderança do Campeonato Paranaense. O confronto com a Serpente acontece neste domingo (16), às 16h, no Estádio Olímpico Regional. O Coxa é o segundo colocado da disputa, com 14 pontos, apenas um atrás do líder FC Cascavel, enquanto o adversário da rodada está do outro lado da tabela, na vice-lanterna, com quatro pontos.

Ainda que venha de derrota na competição nacional, o Coxa está com bom retrospecto no Paranaense. No último sábado (08), o Verdão “atropelou” o União, com uma goleada de 6×1 pela sexta rodada, no Couto Pereira. Invicto, em seis jogos na disputa, o time conta com quatro vitórias e dois empates.

Uma ausência certa no time diante do FC Cascavel é a do meia Ruy. O jogador saiu de campo apenas aos 13 minutos do primeiro tempo no jogo diante do Manaus com dores na coxa esquerda. Por isso, ele não seguiu viagem com a delegação para Foz do Iguaçu, onde o grupo comandado por Eduardo Barroca está realizando a preparação para o jogo. O camisa 89 está em Curitiba realizando atividades com os fisioterapeutas do clube e aguarda o resultado de exames para saber quando poderá voltar a atuar.

Transmissão

O jogo será transmitido pela DAZN. Você também pode acompanhar a partida no Tempo Real da Tribuna do Paraná.

Ficha técnica

CAMPEONATO PARANAENSE

1ª FASE

16/02/2020 (Domingo)

CASCAVEL CR X CORITIBA

Cascavel CR

Fernando; Válber, Cristian, Fernando e Ramon; Diego Lopes, Lorran, Everton e Lucy; Rone e Louback.

Técnico: Ageu Gonçalves

Coritiba

Alex Muralha; Patrick Vieira, Rhodolfo, Sabino e William Matheus; Matheus Sales, Renê Júnior e Thiago Lopes; Rafinha (Wellissol), Robson e Sassá.

Técnico: Eduardo Barroca

Local: Olímpico Regional (Cascavel)

Horário: 16h

Árbitro: Leonardo Ferreira Lima

Assistentes: Andrey Luiz De Freitas e Arestides Pereira Da Silva Jr