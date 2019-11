O Corinthians encerrou o jejum de oito jogos sem vitórias na noite desta quarta-feira. Sob o comando do técnico interino Dyego Coelho, a equipe ganhou por 3 a 2 do Fortaleza na Arena em Itaquera. O time agora aguarda o encerramento da 31ª rodada nesta quinta-feira para saber se continuará na zona de classificação para a próxima Copa Libertadores.

Na última terça, Coelho havia prometido um comportamento diferente dos jogadores. Não faltou luta ao Corinthians, que até era melhor na partida quando sofreu o gol de Romarinho aos 33 do primeiro tempo. A resposta alvinegra veio rápida: três minutos depois, Boselli aproveitou chute rasteiro de Pedrinho e empatou.

No segundo tempo, aconteceu ao contrário. O Corinthians virou logo aos dois minutos, com Júnior Urso, mas viu o Fortaleza empatar rapidamente, aos seis, com Kieza. O jogo ficou mais aberto, com as duas equipes conseguindo criar chances.

O Corinthians parecia mais nervoso em campo e errava muito. O Fortaleza, satisfeito com o empate, valorizava a posse de bola e rondava a área alvinegra. Chegou até a marcar novamente com Kieza, mas o árbitro anulou o gol por causa de impedimento.

Coelho colocou Clayson em campo, e o atacante fez a jogada individual pela esquerda e cruzou na medida para Boselli fazer de cabeça aos 26 minutos. Do outro lado, Rogério Ceni também mudou sua equipe, mas não teve a mesma sorte.

Alívio para o Corinthians, que terá pela frente o clássico contra o Palmeiras no sábado. Enquanto aguarda a chegada do técnico Tiago Nunes no ano que vem, a equipe tem mais sete jogos para assegurar a vaga na Libertadores.

O time soma agora 48 pontos e ocupa o provisório sexto lugar da tabela, mas pode terminar a rodada fora do chamado G-6. Já o Fortaleza, do técnico Rogério Ceni, soma 36 e aparece no 36º lugar, longe da zona de classificação à Libertadores e ainda correndo risco de rebaixamento.

FICHA TÉCNICA:

CORINTHIANS 3 x 2 FORTALEZA

CORINTHIANS – Walter; Michel, Manoel, Gil e Danilo Avelar; Gabriel e Júnior Urso (Ramiro); Janderson, Pedrinho e Mateus Vital (Clayson); Boselli (Gustavo). Técnico: Dyego Coelho.

FORTALEZA – Felipe Alves; Tinga, Quintero, Paulão e Bruno Melo; Felipe, Juninho, Marlon (Nenê Bonilha) e Romarinho (Edinho); Osvaldo (Matheus Alessandro) e Kieza. Técnico: Rogério Ceni.

GOLS – Romarinho, aos 33 minutos do primeiro tempo; Boselli, aos 36 minutos do primeiro tempo; Júnior Urso, aos 2 minutos do segundo tempo; Kieza, aos 6 minutos do segundo tempo; Boselli, aos 26 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Júnior Urso, Gabriel; Marlon, Felipe Alves.

ÁRBITRO – Caio Vieira (RN).

RENDA – R$ 828.518,80.

PÚBLICO – 22.208 pagantes.

LOCAL – Arena Corinthians, em São Paulo (SP).