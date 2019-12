O Corinthians é o clube brasileiro que mais tem movimentado o mercado neste final de ano. Depois de acertar com o atacante Luan, do Grêmio, o time alvinegro acertou a contratação do volante colombiano Victor Cantillo, do Junior Barranquilla.

O presidente Andrés Sanchez viajou à Colômbia no final de semana para sacramentar o acordo. Para trazer o jogador, o Corinthians precisou subir um pouco a oferta feita inicialmente e pagará US$ 3 milhões (cerca de R$ 12 milhões). O contrato deve ser assinado em São Paulo na próxima semana, com validade por quatro temporadas.

Cantillo, de 26 anos, chega a pedido do técnico Tiago Nunes e substituirá Junior Urso, negociado com o Orlando City, dos Estados Unidos. O Corinthians deve ficar com 70% dos direitos econômicos do colombiano e o restante seguirá com o Junior Barranquilla. O acordo demorou para ser fechado, pois o jogador recusou a primeira oferta corintiana, de US$ 2 milhões (R$ 8 milhões).

O Athletico-PR, antigo clube de Tiago Nunes, entrou na disputa pelo volante na última semana e contribuiu para que o Corinthians aumentasse a proposta. Como já havia negociado Junior Urso e Cantillo era a primeira opção para substituí-lo, a diretoria optou por aumentar em US$ 1 milhão (R$ 4 milhões) e garantir o segundo reforço para a próxima temporada.

SORNOZA NA LDU – Além de Urso, outros três jogadores estão próximos de deixar o elenco. O meia Sornoza chegou a um acordo com a LDU, do Equador. Ele será emprestado pelo Corinthians por uma temporada, com valor fixado para compra. O equatoriano tem contrato com o clube paulista até o final de 2022 e aceitou reduzir o seu salário para pode ser emprestado ao time de seu país.

Quem também está perto de deixar o Corinthians é o atacante Clayson. O jogador está apalavrado com o Bahia e deve assinar na próxima semana contrato por três temporadas. O volante Thiaguinho, que estava emprestado ao Oeste neste ano, foi negociado com o Botafogo.