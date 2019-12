Os novos responsáveis pela gestão do Cruzeiro se reuniram pela primeira vez nesta segunda-feira e definiram Pedro Lourenço como diretor de futebol da equipe mineira, que disputará pela primeira vez em sua história a Série B do Campeonato Brasileiro em 2020. Dono da rede Supermercados BH, Lourenço é um dos empresários que se uniram para assumir a gestão provisória do Cruzeiro.

O grupo de empresários foi formado assim que a diretoria do Cruzeiro renunciou de forma coletiva no fim de semana. Eles seguiram em conjunto a renúncia do presidente Wagner Pires de Sá, que ficou sem apoio para seguir à frente do clube, principalmente após a queda para a segunda divisão.

Ao todo, nove grandes empresários mineiros estiveram na reunião realizada nesta segunda, na sede administrativa do clube. Além deles, compareceram Paulo Roberto Sifuentes e Waldeyr Estevão Júnior, membros da mesa diretora do Conselho Deliberativo. A meta dos conselheiros-empresários é reconstruir a estrutura financeira do Cruzeiro.

Na reunião, eles decidiram que Saulo Fróes, da empresa Lokamig, será o presidente deste grupo de gestão provisória do time mineiro. Vitório Medioli (Grupo Sada) será o vice e Pedro Lourenço, o responsável pelo departamento de futebol.

As outras funções da diretoria ficaram divididas também entre os demais empresários: Alexandre de Souza Faria (Multiseg), Walter Cardinali Júnior (Advogado), Jarbas Matias dos Reis (Galvão Engenharia), Carlos Ferreira Rocha (Frigorífico Uberaba) e Emílio Brandi (Nova Safra).

Ainda em processo inicial de trabalho, o grupo fará nova reunião justamente na véspera de Natal, pela manhã.