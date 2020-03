A Conmebol anunciou nesta quinta-feira (26) que irá adiantar verbas a clubes que ainda estão disputando a Copa Libertadores da América ou a Copa Sul-Americana, ambas paralisadas em decorrência da pandemia do novo coronavírus. A intenção da entidade é aliviar a situação financeira das equipes.

publicidade

Em nota, a entidade informou que os times poderão “solicitar um adiantamento excepcional de até 60% do prêmio de participação” nos torneios. Desta forma, terão mais facilidade para controlar suas despesas.

“Situações como essa exigem respostas rápidas e excepcionais, com o objetivo tanto de preservar a saúde da grande família do futebol sul-americano quanto para reduzir, na medida do possível, o impacto econômico da interrupção das competições”, explicou o presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, em carta dirigida às associações nacionais que integram a confederação.

+ Podcast De Letra: Petraglia é o maior personagem da história do Athletico?

A Libertadores de 2020 ainda tem sete clubes brasileiros na disputa pelo título: Flamengo, Palmeiras, Athletico, São Paulo, Internacional, Grêmio e Santos. Na Copa Sul-Americana, são apenas dois: Vasco e Bahia.

+ Mafuz: Por lei, os clubes têm razão em diminuir salário. O problema é que muitos não cumprem outra lei

Os clubes que quiserem recorrer à prerrogativa devem comunicar a solicitação a cada associação nacional – no caso do Brasil, à CBF. A entidade então irá gestionar com a Conmebol.

+ Mais do Furacão:

+ Athletico 96 anos: o aniversário através dos tempos

+ Athletico completa 96 anos e jogadores e ídolos dão parabéns nas redes

+ Felipe Vizeu explica que não teve culpa ao não acertar com o Athletico

+ Athletico dá férias coletivas a funcionários e comissão técnica