O técnico Joachim Löw anunciou nesta sexta-feira a lista de convocados da seleção alemã para os próximos compromissos pelas Eliminatórias para a Eurocopa e chamou o meio-campista Toni Kroos, um dos jogadores lesionados que retorna ao time nos últimos compromissos na busca por uma vaga na edição de 2020 do torneio continental.

Se for aproveitado, o meio-campista do Real Madrid vai completar 95 jogos pela seleção da Alemanha, fazendo o seu retorno após não ter condições de participar do amistoso contra a Argentina e do jogo qualificatório com a Estônia, ambos realizados em outubro.

Além de Kroos, a Alemanha também volta a contar com outros jogadores que se recuperaram recentemente de lesões: Matthias Ginter, Leon Goretzka, Jonas Hector e Nico Schulz. Löw também optou por convocar Emre Can, mesmo que ele esteja suspenso do primeiro dos dois compromissos da seleção.

Com os mesmos 15 pontos da líder Holanda, a Alemanha está na segunda posição do Grupo C das Eliminatórias para a Eurocopa e vai enfrentar a Bielo-Rússia em 16 de novembro, em Mönchengladbach, e a terceira colocada Irlanda do Norte, que está com 12, três dias depois, em Frankfurt.

Confira a lista de convocados da seleção alemã:

Goleiros: Manuel Neuer (Bayern de Munique), Marc-André ter Stegen (Barcelona) e Bernd Leno (Arsenal).

Defensores: Emre Can (Arsenal), Mathias Ginter (Borussia Mönchengladbach), Jonas Hector (Colônia), Likas Klostermann (RB Leipzig), Robin Koch (Freiburg), Nico Schulz (Borussia Dortmund), Niklas Stark (Hertha) e Jonhathan Tah (Bayer Leverkusen).

Meio-campistas: Emre Can (Juventus), Nadiem Amiri (Bayer Leverkusen), Julian Brandt (Borussia Dortmund), Serge Gnabry (Bayern de Munique), Leon Goretzka (Bayern de Munique), Ilkay Gündogan (Manchester City), Kai Havertz (Bayer Leverkusen), Joshua Kimmich (Bayern de Munique), Toni Kroos (Real Madrid), Marco Reus (Borussia Dortmund), Sebastian Rudy (Hoffeneim) e Suat Serdar (Schalke 04).

Atacantes: Luca Waldschmidt (Freiburg), Timo Werner (RB Leipzig).