Vindo de uma dura derrota após duas prorrogações contra o San Antonio Spurs, o Houston Rockets tinha a missão de se recuperar na temporada regular da NBA, na rodada de quinta-feira, justamente contra o Toronto Raptors, o atual campeão, na casa do adversário. Sem se intimidar, a equipe do Texas contou com uma grande atuação de Russell Westbrook para ganhar por 119 a 109, mesmo jogando no Canadá.

O armador foi o jogador de maior volume e anotou um “triple-double” (dois dígitos em três fundamentos) com 19 pontos, 13 rebotes e 11 assistências. Depois de uma média de 55 pontos nos dois últimos duelos, James Harden foi mais discreto e arremessou muito menos que o comum: foram 11 chutes, com sete no alvo e 23 pontos para o “Barba”. Destaque também para o coadjuvante Ben McLemore, que contribuiu com 28 pontos.

Com 14 vitórias e sete derrotas, os Rockets ocupam a quinta colocação na Conferência Oeste. Com um triunfo a mais e uma derrota a menos, os Raptors se encontram em quarto lugar no Leste, mais distantes do líder Milwaukee Bucks. Em quadra, três atletas tiveram destaque relevante: Paskal Siakam, Fred VanVleet e Kyle Lowry, que terminaram a partida com 24, 20 e 19 pontos, respectivamente.

Quem também faz boa campanha é o Denver Nuggets, que está na segunda posição no Oeste. Para chegar à 14.ª vitória em 19 jogos, o time do Colorado massacrou o New York Knicks, lanterna do Leste (4-18), por 129 a 92, em pleno ginásio Madison Square Garden, em Nova York. Os reservas da equipe visitante se destacaram ao marcarem juntos 74 pontos – entre os titulares, o cestinha foi Will Barton, com 17. Mitchell Robinson foi o melhor dos mandantes, com 17 pontos.

Na Filadélfia, quem brilhou em quadra foi o pivô camaronês Joel Embiid, responsável por 26 pontos e 21 rebotes, mas o seu Philadelphia 76ers foi derrotado pelo Washington Wizards por 119 a 113. O brasileiro Raulzinho teve uma boa atuação pelos mandantes com 11 pontos, acertando três arremessos em bolas de três. No lado visitante, destaque para a dupla Bradley Beal e Rui Hachimura, com 26 e 27 pontos respectivamente.

Por fim, o Phoenix Suns venceu o New Orleans Pelicans na prorrogação por 139 a 132, em Nova Orleans. Quem se destacou foi Devin Booker – autor de 44 pontos, oito rebotes e nove assistências – e Ricky Rubio, com 13 pontos e 15 assistências. Pelo time da casa, Brandon Ingram contribuiu com 23 pontos, sete rebotes, seis assistências e cinco roubadas de bola.

Confira a rodada de sexta-feira da NBA:

