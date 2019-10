O técnico Mano Menezes esboçou a possível escalação do Palmeiras para enfrentar o Avaí, no domingo, às 18 horas, no estádio da Ressacada, em Florianópolis, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em treino realizado nesta quinta-feira, na Academia de Futebol, o treinador escalou Lucas Lima no meio-campo, Carlos Eduardo no ataque e deu indícios da equipe que deve iniciar a partida em Santa Catarina.

Em uma atividade de ataque contra defesa, o técnico contou com Jean, Diogo Barbosa, Felipe Melo, Bruno Henrique, Lucas Lima, Carlos Eduardo, Dudu e Deyverson. Do outro lado estavam Luan e Vitor Hugo, que devem formar a dupla de zaga titular, além de Mayke, Victor Luis, Thiago Santos, Matheus Fernandes e Zé Rafael.

Com isso, uma provável escalação alviverde para o jogo contra o Avaí tem: Weverton; Jean, Luan, Vitor Hugo e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique e Lucas Lima; Dudu, Carlos Eduardo e Deyverson.

O Palmeiras tem os desfalques do zagueiro Gustavo Gómez, suspenso, além do lateral-direito Marcos Rocha e do atacante Willian, preservados pela comissão técnica. O meia Gustavo Scarpa realizou atividades físicas em outro campo do CT palmeirense nesta quinta-feira e pode ser opção para a partida de domingo.

Ramires e Luiz Adriano também trabalharam em campo nesta quinta, mas seguirão como desfalques para Mano Menezes. O volante faz atividades de recondicionamento físico, enquanto o atacante está em processo de transição para poder ficar pronto para atuar após ter ficado afastado por causa de uma lesão na coxa direita.

Depois do empate por 1 a 1 com o Athletico-PR, no último domingo, em Curitiba, o Palmeiras fechou a 27ª rodada do Brasileirão com 54 pontos na vice-liderança. Está dez atrás do líder Flamengo e tem três de vantagem sobre o Santos, terceiro colocado.