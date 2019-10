O Guarani encerrou, com mistério, a preparação para enfrentar o Sport, na quinta-feira, a partir das 19h15, no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em duelo válido pela 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

O técnico Thiago Carpini tem duas dúvidas para definir a escalação: Luiz Gustavo e Deivid, ambos com problemas musculares na coxa. A dupla participou dos treinamentos da semana, mas estão em período de transição física e tem participação indefinida.

“Também estou na dúvida de quem joga. Tenho enfrentado problemas, a ausência de alguns atletas já. No jogo passado, Luiz Gustavo foi em cima da hora. Deivid também. Trabalhei algumas situações durante a semana. Perdi bastante alternativas para a função. É pensar com paciência”, comentou o treinador, em entrevista coletiva nesta quarta-feira.

“Deivid e Luiz Gustavo trabalharam e estão em processo de transição. Em alguns momentos, sentem desconforto em movimentos, em outros não. Vamos avaliar se vale correr o risco. Há mais sete rodadas no campeonato. Não acaba nada amanhã para, de repente, correr risco desnecessário. É pensar com calma. Eles treinaram bem na semana e querem muito participar”, emendou.

Sem vencer há três rodadas e com quatro pontos de vantagem em relação ao Figueirense, primeiro integrante da zona de rebaixamento, o Guarani tenta fazer valer o fator casa frente o time do Recife, vice-líder da Série B, para encaminhar permanência na segunda divisão nacional.

“Estamos em casa, temos a nossa força e o nosso mérito para sair da lanterna. O nosso campeonato é totalmente diferente em relação ao adversário. Eu passei para não fazer nada de diferente em relação ao que tem sido feito: tranquilidade, equilíbrio e inteligência em qualquer circunstância do jogo. É fazer valer o nosso mando e competir muito, a tônica da Série B”, projetou Carpini.

Um provável Guarani para enfrentar o Sport tem: Jefferson Paulino; Lenon, Bruno Silva (Luiz Gustavo), Diego Giaretta e Thallyson; Marcelo (Deivid), Ricardinho, Arthur Rezende e Lucas Crispim; Davó e Michel Douglas.