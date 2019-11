O Flamengo divulgou neste sábado a lista de jogadores relacionados para a partida deste domingo diante do Grêmio, em Porto Alegre, válida pela 33.ª rodada do Campeonato Brasileiro. A relação não tem o zagueiro espanhol Pablo Marí e o atacante Vitinho.

Os dois não foram relacionados pois sentiram dores musculares e vão fazer exercícios específicos nos próximos dias no CT para estarem à disposição na final da Copa Libertadores. A grande decisão contra o River Plate será no próximo sábado, dia 23, em Lima, no Peru.

Pablo Marí é um dos jogadores que mais tem atuado. Ele é titular incontestável ao lado de Rodrigo Caio na zaga. Sem o espanhol, o técnico português Jorge Jesus deve escalar Rhodolfo.

Vitinho não é titular, mas tem sido utilizado com frequência por Jesus. Eram grandes as chances de o atacante começar entre os titulares a partida em Porto Alegre. Reiner deve atuar em seu lugar, formando um trio ofensivo com o uruguaio Arrascaeta e Gabriel.

O Flamengo terá cinco desfalques contra o Grêmio, já que o volante Willian Arão, o meia Gerson e o atacante Bruno Henrique cumprirão suspensão pelo terceiro cartão amarelo e também estão fora do jogo. Jorge Jesus deve escalar a equipe rubro-negra com: Diego Alves; Rafinha, Rodrigo Caio, Rhodolfo e Filipe Luís (Renê); Piris da Motta, Diego e Everton Ribeiro; Arrascaeta, Reinier e Gabriel.

O Flamengo lidera o Brasileirão com 78 pontos, 11 a mais que o vice-líder Palmeiras, que tem um jogo a menos.

Confira a lista de relacionados do Flamengo:

Goleiros – César, Diego Alves e Gabriel Batista;

Laterais – Filipe Luís, João Lucas, Rafinha, Renê e Rodinei;

Zagueiros – Matheus Dantas, Matheus Thuler, Rhodolfo e Rodrigo Caio;

Meias – Arrascaeta, Everton Ribeiro, Diego, Hugo Moura, Piris da Motta e Pepê;

Atacantes – Berrío, Gabriel, Lincoln e Lucas Silva.