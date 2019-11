A presença do lateral-esquerdo Benjamin Mendy, do Manchester City, é a principal novidade na lista de convocados da seleção francesa para os seus últimos compromissos nas Eliminatórias para a Eurocopa de 2020, que vão ser disputados neste mês, diante de Moldávia e Albânia.

O técnico Didier Deschamps também voltou a chamar o atacante Nabil Fekir, do espanhol Betis. E Léo Dubois, defensor do Lyon, é outra novidade da relação divulgada pelo treinador.

Deschamps não pôde convocar o goleiro Hugo Lloris, o lateral-esquerdo Lucas Hernández, principal motivador para a convocação de Mendy, e o meio-campista Paul Pogba, pois todos eles estão lesionados.

Além disso, optou por não chamar Samuel Umtiti, que perdeu a condição de titular do Barcelona para o compatriota Clément Langlet, que agora deve formar a dupla de zaga da seleção da França com Raphael Varane, do Real Madrid. E Ousmane Dembelé foi outro jogador do Barcelona a não ser lembrado por Deschamps. Como esperado, o atacante Kylian Mbappé, desfalque em outubro por estar contundido, voltou a ser convocado, assim como o meio-campista N’Golo Kanté.

Com 19 pontos, a França ocupa a segunda posição do Grupo H das Eliminatórias para a Eurocopa, atrás da Turquia pelos critérios de desempate. A equipe vai receber a Moldávia na próxima quinta-feira, no Stade de France, e visitará a Albânia em 17 de novembro, em Tirana. Uma vitória é suficiente para classificar a seleção campeã mundial ao torneio continental sem depender de outros resultados.

Confira a lista de convocados da seleção francesa:

Goleiros: Alphonse Areola (Real Madrid/ESP), Mike Maignan (Lille), Steve Mandanda (Olympique de Marselha).

Defensores: Lucas Digne (Everton/ING), Léo Dubois (Lyon), Clément Lenglet(Barcelona/ESP), Presnel Kimpembe (Paris Saint-Germain), Benjamin Mendy (Manchester City/ING), Benjamin Pavard (Bayern de Munique/ALE), Raphaël Varane (Real Madrid/ESP), Kurt Zouma (Chelsea/ING).

Meio-campistas: N’Golo Kanté (Chelsea/ING), Blaise Matuidi (Juventus/ITA), Tanguy Ndombélé (Tottenham/ING), Moussa Sissoko (Tottenham/ING), Corentin Tolisso (Bayern de Munique/ALE).

Atacantes: Wissam Ben Yeder (Monaco), Kingsley Coman (Bayern de Munique/ALE), Nabil Fekir (Betis/ESP), Olivier Giroud (Chelsea/ING), Antoine Griezmann (Barcelona/ESP), Thomas Lemar (Atlético Madrid/ESP), Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain).