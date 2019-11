Em um ano com amistosos e jogos pelas Eliminatórias da Eurocopa de 2020, a seleção da Bélgica conseguiu 100% de aproveitamento em 10 partidas e, assim, segue na liderança do ranking da Fifa. Na atualização publicada nesta quinta-feira pela entidade, os belgas até aumentaram a vantagem – de 29 para 32 pontos (1.765 contra 1.733) – para a França, que se mantém na segunda colocação.

A próxima atualização programada pela Fifa é no dia 19 de dezembro, mas como as principais seleções nacionais só voltarão a campo em março do ano que vem, a Bélgica deverá encerrar a temporada de 2019 na liderança, à frente da atual campeã da Copa do Mundo.

Apesar da derrota para a Argentina, na Arábia Saudita, o triunfo diante da Coreia do Sul na Data Fifa de novembro foi o suficiente para manter a seleção brasileira na terceira posição no ranking, agora com 1.712 pontos. O time comandado por Tite perdeu três pontos em relação à atualização anterior, mas segue com folga para a quarta colocada Inglaterra, que soma 1.661.

No Top 10 do ranking, apenas uma mudança chama a atenção. Mesmo com as vitórias sobre a Lituânia e Luxemburgo, que valeram a classificação para a fase final da Eurocopa de 2020, a seleção de Portugal foi ultrapassada pela Croácia, finalista da Copa na Rússia e que também derrotou os seus adversários deste mês, que subiu da sétima para a sexta posição.

Um destaque dado pela Fifa é a ascensão da Venezuela, que conseguiu a sua melhor posição da história depois de vitórias em amistosos sobre Trinidad e Tobago e Japão – esta por goleada de 4 a 1, em solo japonês. Os venezuelanos, que nunca se classificaram para uma Copa do Mundo, estão agora na 25.ª posição.

Confira o ranking da Fifa:

1.º – Bélgica – 1.765 pontos

2.º – França – 1.733

3.º – Brasil – 1.712

4.º – Inglaterra – 1.661

5.º – Uruguai – 1.645

6.º – Croácia – 1.642

7.º – Portugal – 1.639

8.º – Espanha – 1.636

9.º – Argentina – 1.623

10.º – Colômbia – 1.622

11.º – México – 1.621

12.º – Suíça – 1.608

13.º – Itália – 1.607

14.º – Holanda – 1.604

15.º – Alemanha – 1.602

16.º – Dinamarca – 1.598

17.º – Chile – 1.579

18.º – Suécia – 1.579

19.º – Polônia – 1.559

20.º – Senegal – 1.555