A Copa da Liga Inglesa, a terceira competição de clubes mais importante do país, conheceu nesta quarta-feira os últimos três semifinalistas da edição desta temporada. Um dia depois do Aston Villa avançar ao golear o Liverpool, com seu time sub-23, por 5 a 0, foi a vez de os dois clubes de Manchester, City e United, que se enfrentarão na próxima fase, e o Leicester City se classificarem nas quartas de final.

Fora de casa, o Manchester City entrou em campo com um time alternativo e teve um certo trabalho para derrotar o Oxford City, da terceira divisão, com uma vitória por 3 a 1. O português João Cancelo abriu o placar para os visitantes no primeiro tempo, mas logo depois do intervalo, no primeiro minuto, Matt Taylor empatou. A alegria dos mandantes durou pouco, já que o atacante Sterling balançou as redes por duas vezes e garantiu o seu time nas semifinais.

Em casa, no estádio Old Trafford, o Manchester United não teve trabalho para derrotar o Colchester United, da terceira divisão, por 3 a 0. Os gols do time comandado pelo técnico norueguês Ole Gunnar Solskjaer foram todos marcados no segundo tempo, em um intervalo de apenas 10 minutos. O atacante Marcus Rashford abriu o placar aos seis, Ryan Jackson anotou o segundo aos 11 e Anthony Martial completou aos 16.

Por fim, o Leicester City conseguiu a sua classificação com muito drama. O atual vice-líder do Campeonato Inglês enfrentou o Everton no estádio Goodison Park, em Liverpool, e abriu 2 a 0 no primeiro tempo com os gols de James Maddison e Jonny Evans. Só que o time da casa reagiu na segunda etapa. Diminuiu com Tom Davies, aos 25 minutos, e empatou em um belo chute do lateral-esquerdo Leighton Baines aos 45.

Assim, a decisão da vaga ficou para a disputa por pênaltis. O goleiro Jordan Pickford, da seleção inglesa, defendeu a primeira cobrança do Leicester City, feita por Maddison, mas o Everton desperdiçou os seus dois primeiros chutes – o dinamarquês Kasper Schmeichel parou Cenk Tosun e Baines. Os times não erraram mais e o centroavante Jamie Vardy decretou o 4 a 2 para os visitantes.

Em um sorteio realizado logo após o término da rodada desta quarta-feira, as semifinais da Copa da Liga Inglesa foram definidas. Em jogos de ida e volta em janeiro, o Manchester City fará o clássico contra o Manchester United e o Aston Villa terá pela frente o Leicester City.