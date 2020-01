O Paraná Clube deve ter mudanças para encarar o Cascavel CR nesta quinta-feira (23), às 19h30, no estádio Olímpico Regional, no oeste do Estado, pela segunda rodada do Estadual. O técnico Allan Aal não confirmou as alterações, mas sinalizou mexidas após a estreia do último final de semana com um empate sem gols com o Rio Branco.

De acordo com o treinador, o estilo de jogo em Paranaguá evitou a utilização de alguns jogadores, enquanto outros ainda não estão na sua melhor forma física. Mesmo assim, ele indicou que o meia Dudu pode ser novidade na vaga do atacante Andrey, que jogou como terceiro homem do meio-campo.

O atacante Robson é outro que será relacionado, mas sem presença garantida entre os titulares. Marcelo, que entrou na segunda etapa contra o Leão da Estradinha, agradou e também pode ganhar uma oportunidade na equipe, fazendo com que Raphael Alemão ou Gustavo Mosquito deixe o time.

“A gente tem que ter uma estrutura firme lá atrás e temos que ir lá se impor. Assim temos grande chances de tirar o peso da primeira vitória”, declarou Thales, em entrevista coletiva.

O zagueiro Facundo Falcón, o meia Michel e o lateral-esquerdo Hulk, outros reforços que não viajaram ao litoral paranaense no jogo inicial, devem ficar no banco de reservas.

Transmissão

Será possível acompanhar a partida pela plataforma DAZN e também pelo Tempo Real da Tribuna do Paraná. A assinatura para conferir a competição custa R$19,90, mas o primeiro mês é grátis.

Ingressos

R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia)

Ficha técnica

1ª fase – 2ª rodada

Cascavel CR x Paraná Clube



Cascavel CR:

Fernando; Roberth, Marco Matheus, Cristian, Lapa; Vitor Diego, Bruno e Gustavo; Rone, Renato e Louback. Técnico: Luis Miguel



Paraná Clube:

Alisson; Bruno, Thales, Fabrício e Juninho; Jhonny Douglas, Gabriel Kazu e Dudu (Robson); Marcelo, Gustavo Mosquito e Rafael Furtado. Técnico: Allan Aal



Horário: 19h30

Local: Estádio Olímpico Regional (Cascavel)

Árbitro: Leonardo Sígari Zanon

Assistentes: Jefferson Cleiton Piva da Silva e Felipe Augusto Schmidt

