Com o início do Paranaense 2020 nesse sábado (18), com o jogo entre União e Athletico, muito das atenções dos torcedores estará nos treinadores de cada uma das 12 equipes. Separamos curiosidades de alguns desses técnicos para que você fique de olho desde o início da competição.

Tabela: Confira datas e horários da primeira rodada do Paranaense

Para começar, vale a pena lembrar que muitos “mudaram de lado”. Ou seja, foram atletas no Paranaense em temporadas anteriores e agora são treinadores por outras equipes.

Confira abaixo um histórico dos técnicos que já jogaram o Estadual como atletas:

Foto: Divulgação/ Rio Branco

Tcheco (Rio Branco): campeão Paranaense em 1996 e 1997 pelo Paraná Clube e em 2003, 2011 e 2012 pelo Coritiba.

Foto: Divulgação/Toledo

Paulo Baier (Toledo): atuou pelo Athletico, mas não tem em seu currículo um título Paranaense

Foto: Albari Rosa/Gazeta do Povo

Reginaldo Vital (PSTC): campeão paranaense em 1997 pelo Paraná Clube

Foto: Gustavo Oliveira/Londrina

Alemão (Londrina): foi formado na base do clube por onde atuou no profissional, disputou algumas edições do Paranaense, e agora é o comandante.

Foto: Albari Rosa/Foto Digital/Gazeta do Povo

Allan Aal (Paraná Clube): já disputou a competição pelo Coritiba. Tem dupla cidadania – brasileira e alemã – e é irmão do ex-jogador Netinho que defendeu a camisa do Coritiba de 1985 até 1987. Netinho e Alan Aal são filhos de Vivi, zagueiro campeão pelo Alviverde em 1968 e 1969.

Ainda vale a pena destacar três treinadores com histórias interessantes nesse Paranaense:

Foto: Albari Rosa/Gazeta do Povo

Eduardo Barros (Athletico): é o mais jovem na função na disputa. Ele tem 34 anos.

Foto: Reprodução/Globoesporte.com

Luis Miguel (Cascavel CR): Na onda dos treinadores portugueses no Brasil, o Cascavel CR também apostou em um lusitano, mas que trabalha no Brasil desde 2006, onde atuou, sobretudo, em clubes do norte e nordeste, principalmente no Piauí e no Maranhão.

Foto: Divulgação/Tramontin/OFEC

Gerson Gusmão (Operário): é o técnico há mais tempo em atividade no mesmo time em todo o Brasil entre as Séries A, B, C e D. Ele comanda o Fantasma desde o dia 23 de março de 2016.