Apesar do Dérbi 195 frente à Ponte Preta marcado para o próximo sábado, Thiago Carpini garantiu força máxima no Guarani para enfrentar o líder Bragantino, nesta terça-feira, no estádio Nabi Abi Chedid, a partir das 21h30, em duelo válido pela 33ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Em entrevista coletiva antes do último treinamento em Campinas, o treinador assegurou que a escalação passa pela situação técnica e física e descartou a possibilidade de poupar os principais jogadores pendurados de olho no clássico local. Bruno Souza, Davó, Deivid Souza, Diego Giaretta, Filipe Cirne, Jefferson Paulino, Kléver, Luiz Gustavo, Michel Douglas e Vitor Feijão estão sob alerta.

“A escalação passa por todas as condições físicas, técnicas e clínicas. São nesses três aspectos em que vou procurar levar o que tem de melhor para Bragança. Sem pensar em poupar. Não penso em cartões e na sequência do campeonato. Chegamos muito fortes nesta reta final, com boas opções e jogadores importantes à disposição”, antecipou.

A vitória em cima do vice-líder Sport e o tropeço dos concorrentes permitiram o aumento da distância em relação à zona de rebaixamento. Ao término da 32ª rodada, a equipe saltou ao 13º lugar, com 39 pontos, agora seis a mais em relação ao Figueirense, primeiro dentro da zona da degola, e ganhou respiro importante na reta final dos pontos corridos. “Acredito que, de repente, mais uma vitória e um empate, talvez quatro pontos, para consolidar a nossa permanência”, arrematou Carpini.

Com Luiz Gustavo e Deivid, recuperados de lesão muscular como dúvida, o provável Guarani tem: Jefferson Paulino; Lenon, Bruno Silva, Diego Giaretta e Thallyson; Marcelo, Ricardinho, Arthur Rezende e Lucas Crispim; Davó e Michel Douglas.