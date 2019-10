O ATP 250 de Estocolmo não acabou como o brasileiro Bruno Soares esperava neste domingo. Ao lado do parceiro croata Mate Pavic, ele foi derrotado na final da chave de duplas do torneio pela dupla formada pelo francês Edouard Roger Vasselin e o finlandês Henri Kontinen por 2 sets a 0, parciais de 6/4 e 6/2.

Campeões em Xangai na semana passada, Soares e Pavic estavam invictos havia oito partidas e tinham avançado à decisão ao derrotar o holandês Jean Julien Roger e o romeno Horia Tecau, parceria cabeça de chave número 1 do evento.

Neste domingo, acabaram derrotados em 1h07min na quadra de piso duro e coberta do evento sueco especialmente pelo ótimo aproveitamento dos adversários no serviço, que praticamente não ofereceram chances de quebra.

A única oportunidade concedida, já no sétimo game do primeiro set, com Roger Vasselin sacando, não foi agarrada e a parcial acabou fechada em uma dupla falta cometida por Pavic.

O domínio continuou com a parceria formada pelos europeus, que obrigaram Soares/Pavic a salvar dois break points logo de cara no segundo set. A partir do quinto game, porém, não teve jeito e Vasselin/Kontinen partiu para confirmar o triunfo.

Com a perda do título em sua 62ª decisão na carreira, Soares, de 37 anos, perde tanto a chance de conquistar seu quarto título na temporada, pois já havia sido campeão, além de Xangai, em Sydney e Stuttgart, como a de levar sua terceira taça em Estocolmo. As outras conquistas foram em 2009, ao lado de Kevin Ullyett, do Zimbábue, e em 2012, com o compatriota Marcelo Melo.