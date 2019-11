Em sorteio realizado neste domingo, o Brasil conheceu seu próximo adversário na Copa Davis. Será a Austrália no qualificatório mundial, marcado para os dias 6 e 7 de março de 2020.

A equipe brasileira terá a difícil missão de superar o grupo australiano fora de casa. Em caso de vitória, o Brasil se classifica para as Finais da Davis, que substituiu o antigo Grupo Mundial. Esta fase será disputada novamente em Madri, em novembro do próximo ano, como aconteceu nesta semana, na capital espanhola.

A Austrália venceu os últimos três duelos anteriores contra o Brasil, inclusive a semifinal de 2000 em Brisbane, em uma das melhores campanhas nacionais da tradicional competição, sob o comando de Gustavo Kuerten – o time também foi semifinalista em 1992

No ano seguinte, o triunfo australiano aconteceu em Florianópolis, pelas quartas de final, também com Guga em quadra. O primeiro embate ocorreu em 1955, com vitória do país da Oceania.

Assim, é evidente o complicado desafio do time brasileiro. Além disso, a Davis terá mudanças em seu sistema de divisões inferiores, que entrará em vigor já no ano que vem. Em caso de derrota para a Austrália, o Brasil não irá mais para o Zonal das Américas. Disputará, em vez disso, o Grupo Mundial I, podendo enfrentar um time de outro continente em setembro.

O qualificatório vai definir 12 equipes classificadas para as Finais da Davis, que contará com 18 times. Os outros seis já estão definidos: Canadá, Espanha, Rússia e Grã-Bretanha, classificados por serem semifinalistas na edição deste ano, e Sérvia e França, ambos convidados pela Federação Internacional de Tênis (ITF, na sigla em inglês).

Confira os confrontos do qualificatório da Copa Davis:

Bélgica x Hungria

Argentina x Colômbia

Estados Unidos x Usbequistão

Itália x Coreia do Sul

Alemanha x Bielo-Rússia

Casaquistão x Holanda

República Checa x Eslováquia

Áustria x Uruguai

Japão x Equador

Suécia x Chile

Croácia x Índia ou Paquistão*

*Índia e Paquistão se enfrentam nos dias 29 e 30 deste mês pelo Grupo I Asiático.