A diretoria do Botafogo confirmou nesta terça-feira a contratação do lateral-esquerdo Danilo Barcelos. O jogador rescindiu seu vínculo com o Atlético Mineiro, assinou contrato de dois anos com o time carioca e já participou do treino realizado nesta tarde, no Engenhão, no Rio de Janeiro.

O jogador de 28 anos vai reencontrar no Botafogo o técnico Alberto Valentim, com quem trabalhou no ano passado no Vasco. Na época, estava emprestado pelo time mineiro ao clube de São Januário.

No seu novo time, Danilo terá a concorrência de Guilherme Santos. Em entrevista coletiva, o lateral aprovou a chegada do reforço. “Toda chegada de atletas é bem-vinda. Não devemos nos preocupar com isso, quem ganha é o clube. Eu, o Danilo e o Lucas vamos trabalhar respeitando um ao outro, cada um na sua característica. Creio que o mais importante de tudo é que o Botafogo esteja bem. Temos uma cabeça madura e vamos procurar fazer o máximo pelo clube”, declarou Guilherme, outro dos reforços para 2020.

Com a chegada de Danilo, o treinador terá um time inteiro de reforços para a temporada 2020. Isso porque o lateral é a 11ª contratação do clube. Além dos dois laterais, o Botafogo contratou o zagueiro Ruan Renato, os laterais Federico Barrandeguy e Warley, os volantes Thiaguinho e Luiz Otávio, os meias Bruno Nazário e Gabriel Cortez e os atacantes Alexander Lecaros e Pedro Raul.

Outro reforço poderá ser anunciado nos próximos dias. Trata-se do meia-atacante japonês Keisuke Honda, com passagens por grandes clubes da Europa, como Milan e CSKA Moscou.

Ainda sem saber se poderá contar com o novo lateral do time, o técnico Alberto Valentim vai comandar a equipe na quinta-feira contra o Resende, no Engenhão, pela quarta rodada da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca.