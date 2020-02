Ainda não será nesta quarta-feira que Diego Tardelli fará a sua reestreia pelo Atlético Mineiro. Recém-contratado pelo clube, o atacante não foi incluído pelo técnico Rafael Dudamel na lista de relacionados para o duelo com o Afogados de Ingazeira, no sertão pernambucano, pela segunda fase da Copa do Brasil.

Tardelli está regularizado no BID da CBF e tem participado dos treinamentos do elenco na Cidade do Galo. Mas a longa inatividade o força a melhorar o condicionamento físico antes de ficar à disposição de Dudamel.

Além de Tardelli, o Atlético-MG terá outros dois desfalques contra o Afogados. Patric e Réver estão lesionados e não podem ser aproveitados nesta quarta-feira. Ambos tem lesões na coxa esquerda, sendo que o zagueiro se lesionou na última quinta, durante o duelo com o Unión, enquanto o lateral nem foi relacionado para o confronto pela Copa Sul-Americana por causa desse problema.

Já o volante Allan, que havia sido desfalque na partida contra o Unión por estar suspenso, voltará a ser aproveitado por Dudamel, que não indicou se manterá a formação com três zagueiros.

Assim, a tendência é que o time entre em campo com: Michael; Guga, Gabriel, Igor Rabello e Guilherme Arana; Jair, Allan, Nathan, Hyoran e Otero (Iago Maidana); Di Santo.

Confira a lista de relacionados do Atlético-MG:

Goleiros: Michael e Victor.

Zagueiros: Gabriel, Igor Rabello, Iago Maidana e Gustavo Henrique.

Laterais: Mailton, Guga, Fábio Santos e Guilherme Arana.

Volantes: Allan, Jair, Ramón Martínez e Zé Welison.

Meias: Hyoran, Marquinhos, Otero, Nathan, Dylan Borrero e Savarino.

Atacantes: Ricardo Oliveira, Di Santo e Edinho.