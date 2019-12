O Atlético Mineiro anunciou nesta quinta-feira o seu primeiro reforço para a temporada 2020. O clube contratou o lateral-direito Maílton, de 21 anos e que disputou a última edição da Série B do Campeonato Brasileiro pelo Operário-PR. Ele assinou um contrato válido até o fim de 2022.

Maílton pertencia ao Mirassol, tendo sido cedido por empréstimo ao Operário após a disputa do Campeonato Paulista. Ele se destacou na segunda divisão nacional pelo clube paranaense, com quatro gols marcados em 28 jogos. Além disso, passou pelo Santa Cruz e foi formado nas divisões de base do Palmeiras.

“Cheguei na Cidade do Galo. Não tenho palavras para descrever tamanha felicidade e gratidão. Assim como em todos os meus outros clubes, vou me entregar e fazer o meu papel, dentro e fora de campo. Agradeço a confiança de toda a diretoria! Contem comigo. Vem, 2020”, escreveu Maílton em seu perfil no Twitter.

Com a contratação de Maílton, o Atlético-MG apostará pela terceira temporada consecutiva em um jovem reforço para a lateral direita. Em 2018, o clube trouxe Emerson, então da Ponte Preta, depois o vendendo para o Barcelona, que o repassou ao Betis. Neste ano, tirou Guga do Avaí e o viu ser convocado para defender a seleção brasileira olímpica. E além dele, a outra opção do elenco para a posição é Patric.

Já em Belo Horizonte, onde realizou exames médicos e assinou contrato, Maílton deu suas primeiras declarações como jogador do Atlético-MG. “Quando a surgiu a oportunidade de vir para o Galo, não pensei duas vezes. Conheço a força do time, a força da torcida. Eu recebi, sim, contatos de outros times, mas optei pelo Galo pelo projeto apresentado”, afirmou à TV Galo.

Além disso, destacou como um passo importante na sua carreira o acerto com o Atlético-MG. “Para mim, é uma felicidade enorme. É algo que almejava, estar disputando uma Série A, ter uma oportunidade de jogar a Copa Sul-Americana em um clube igual ao Atlético. Não tem preço, é um presente de Natal antecipado, estou muito feliz”, acrescentou.