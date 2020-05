O atacante Walter está de volta ao Athletico. Pelo menos por dois meses. O jogador, que já defendeu o Furacão entre 2015 e 2016, acertou com o clube um período de treinamentos para readquirir a forma física e, se cumprir a expectativa, pode assinar um novo contrato com o Furacão. A informação foi dada pelo jornalista Napoleão de Almeida.

O jogador de 30 anos está suspenso do futebol desde novembro de 2018, quando foi flagrado no exame antidoping pelo uso de sibutramina, susbstância utilizada para perder peso. A pena vai até julho, quando ele poderá voltar a jogar futebol.

E é até lá que Walter fez um acordo com o Rubro-Negro. Atualmente morando em Goiânia, o centroavante já vem treinando sob orientação do departamento médico e de fisiologia atleticano. Assim que as atividades no CT do Caju forem liberadas, o jogador virá para Curitiba para se juntar ao restante do elenco.

Atualmente, o atacante está com 103 kg. O objetivo é chegar aos 95 kg. Se até julho ele emagrecer e mostrar que está apto a jogar, seguirá no Athletico para disputar o Campeonato Brasileiro.

Se depender da vontade do próprio Walter, este ano a torcida poderá vê-lo com a camisa do Furacão outra vez. Recentemente, em entrevista ao jornalista Jorge Nicola, o atleta já havia admitido que vinha conversando com um clube, mas não quis revelar qual era. No entanto, deixou claro que está ciente que esta é a grande chance para retomar a carreira.

“Já tivemos uma conversa com um dirigente muito importante, que já me abriu as portas e já me deu essa chance. É um recomeço meu, a chance que eu queria. Ele falou que vai me ajudar, mas que depende só de mim e eu falei que nada vai me atrapalhar agora e vou chegar no meu peso ideal”, disse Walter.

“Não posso falar (qual clube e qual dirigente conversou com ele), é um segredo da gente. É uma aposta que ele fez em mim. Graças a Deus ele apareceu e vou agarrar essa chance com a minha vida”, completou.

Na passagem anterior pelo Athletico, Walter fez 73 jogos e marcou 16 gols, conquistando o Campeonato Paranaense de 2016. Naquele ano, ele acabou sendo liberado para o Goiás.

