Assim como o rival Coritiba, elenco e comissão técnica do Athletico se reapresentaram virtualmente, nesta sexta–feira (1), após o período de férias por causa da pandemia de coronavírus. A conversa online contou com o diretor de futebol, Paulo André, o técnico Dorival Júnior.

O Furacão destaca que o encontro serviu para os profissionais avaliarem o panorama atual do futebol e planejar os próximos passos do planejamento rubro-negro para a temporada, mesmo que individualmente, cada um em sua casa.

O Athletico reforça que o retorno das atividades no CT do Caju só acontecerá com o aval das autoridades responsáveis. A paralisação já afeta clube e elenco. Neste mês de maio, o Athletico suspendeu o pagamento dos direitos de imagem dos jogadores, que pode corresponder a até 40% do total de vencimentos de um atleta.

