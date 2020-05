Parte do elenco do Coritiba voltou às atividades, nesta sexta-feira (1), em modelo de home office e com atividades online envolvendo comissão técnica e jogadores. O Coxa esclarece que os atletas cujos períodos de férias se encerraram já receberam atividades de preparadores físicos do clube.

“Construímos um protocolo de saúde muito seguro nas últimas semanas, com trabalho por parte dos profissionais da nossa comissão técnica, com o auxílio do doutor Jaime Rocha, infectologista que foi contratado pela nossa equipe para nos dar um suporte técnico até o final desse ano, lembrando que a maior preocupação é a saúde”, explica o diretor de futebol, Rodrigo Pastana, em entrevista ao site oficial do clube.

“Considerando que o prazo de retorno ao futebol necessita de um tempo maior de preparação após 45 dias de inatividade nosso esforço neste momento é somente para o retorno dos treinamentos”, reforçou.

O técnico Eduardo Barroca também participou das atividades online na manhã desta sexta-feira. O treinador elogiou a conduta do Coxa durante este período de pandemia. “O principal é a gente aproveitar essa oportunidade que o clube está dando para a gente crescer individualmente e como equipe e isso precisa ser um compromisso individual de todos”, diz Barroca, também ao site oficial.

O Coritiba, entretanto, deixa claro que ainda não há previsão de retorno das atividades do elenco no CT da Graciosa e que o clube aguarda as determinações dos órgãos competentes.

A paralisação já traz impactos financeiros ao clube, assim como tem acontecido com os demais times do país. Na última quinta-feira (31), o Coritiba confirmou demissões de funcionários e redução salarial de 25% nos salários de jogadores e comissão técnica.

