Fun Motors lança novo Mini Quadriciclo Elétrico

A paixão pelo off-road atravessa gerações. As características dos veículos, como potência, velocidade e estilo irreverente, conquistam não apenas pais, filhos e avós, mas também as crianças. Nesse contexto, produtos especialmente voltados para os pequenos, estão se transformando cada vez mais em uma introdução natural ao universo automotivo.

A Fun Motors, fabricante paulista de veículos off-road, aposta no sucesso entre a garotada com o lançamento do E-Flash, um mini quadriciclo elétrico para crianças entre 3 e 6 anos. O E-Flash destaca-se por seus diferenciais como os três níveis de velocidade, permitindo aos pais controlar a velocidade ideal para seu filho. Com 800W de potência, totalmente elétrico, o veículo possui suspensão dianteira independente e freio a disco, proporcionando segurança e conforto durante a pilotagem.

“Com uma velocidade máxima de 35 km/h e autonomia de até 18 km ou 45 minutos de uso contínuo, o E-Flash também oferece carregamento rápido, garantindo menos tempo de espera e mais tempo de diversão para as crianças”, comenta o diretor da empresa, Ricardo Kasaki.

O E-Flash destaca-se ainda por ser silencioso, sem ruídos, o que o torna ideal para uso em condomínios e áreas residenciais. Sua natureza elétrica não apenas oferece uma opção ambientalmente consciente, mas também proporciona uma experiência de condução tranquila e sem perturbações sonoras para os vizinhos. Esta característica faz do E-Flash uma escolha excelente para os pais que desejam que seus filhos desfrutem de diversão ao ar livre sem incomodar o ambiente ao redor.

Os quadriciclos são ideais para brincadeiras e diversão, adaptando-se a diversos tipos de terrenos e trilhas off-road. Kasaki comenta: “O E-Flash tem se tornado popular entre as crianças, proporcionando uma experiência longe das telas, desenvolvendo novas habilidades, criando amizades e aproveitando o espaço ao ar livre”.

O E-Flash também promove o desenvolvimento de habilidades motoras e emocionais, essenciais para o crescimento das crianças, como coragem, espírito de superação, equilíbrio e noção espacial, como destaca o diretor da empresa.

Além do E-Flash, a Fun Motors também lança o Flash 49, a versão a combustão. O modelo vem equipado com diferenciais, como rack dianteiro e traseiro, partida elétrica, transmissão automática, freios a disco e amortecedores hidráulicos. O botão corta corrente, o limitador de velocidade e o cordão de segurança, garantem tranquilidade para os pais durante o uso do veículo por seus filhos.

Os veículos oferecem às crianças um senso de independência e responsabilidade ao pilotarem: os pequenos aprendem a tomar decisões e a lidar com diversas situações. “Ao assumirem o controle da direção, aprimoram suas habilidades de coordenação motora e desenvolvem a capacidade de lidar com diferentes situações de forma segura e divertida”, finaliza Kasaki. (Foto: Fun Motors/Divulgação).