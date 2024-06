Rampage comemora um ano de sucesso no mercado

A Rampage celebra o seu primeiro aniversário, em uma trajetória de grande sucesso, impulsionando mês a mês as vendas da Ram, desde o seu lançamento. Com apenas um ano presente em alguns mercados da América do Sul, o modelo já superou a marca de 20 mil picapes vendidas na região! Além do sucesso no Brasil, o modelo também é comercializado em outros mercados, como Argentina e Chile.

Falando especificamente do Brasil, a Rampage já vendeu mais de 19 mil unidades nos primeiros doze meses de sua comercialização. Se considerarmos somente 2024, já são pouco mais de 10 mil unidades no acumulado do ano até aqui e presença constante no ranking de picapes mais vendidas. Os números mostram todo o sucesso da picape em seu primeiro ano completo de vendas.

E a chegada da primeira picape da Ram concebida e desenvolvida no Brasil, elevou a presença da marca em território nacional. Considerando o acumulado de vendas de 2024 em relação ao mesmo período do ano passado, o crescimento da Ram é de 205%. Definitivamente, a Rampage posicionou a Ram em um novo lugar no mercado brasileiro, com um patamar de vendas mensais.

E tudo isso em um ano muito especial para a Ram, pois em 2024, no mês de outubro, a Ram comemora 15 anos como marca independente. E, nada melhor para comemorar essa data do que vendas e números inigualáveis, pois muito além do crescimento nos emplacamentos, a Ram cresceu também a sua rede e hoje conta com 125 concessionárias pelo Brasil. A Ram se preparou para o sucesso que vive atualmente!

Desenvolvida no Polo Stellantis de Goiana (PE), a picape reforçou os atributos de força, capacidade, luxo e tecnologia que estão sempre presentes nas picapes Ram, mas agora dentro de um novo segmento de mercado para a marca e muito importante para o Brasil e de toda a América do Sul. Apoiados por times internacionais, o projeto da Rampage foi realizado por mais de 800 engenheiros e técnicos no Brasil, superando 1,2 milhão de horas de desenvolvimento.

Não só muito admirada pelos próprios consumidores, a Rampage também conquistou a mídia especializada, acumulando sozinha onze dos dezesseis prêmios conquistados pela Ram no Brasil em 2023. “Melhor picape”, “Melhor Projeto de Carroceria”, “Destaque Comportamento Dinâmico e Segurança”, são apenas alguns dos títulos que a Rampage recebeu, respectivamente, das premiações Car Awards Brazil 2024, Troféu 2023 SAE Brasil Car Body e Mecânica Online. Além de eleita como Carro do Ano por voto popular no Prêmio Mobilidade Estadão, o modelo também recebeu troféus no Prêmio AutoData como “Lançamento Comercial Leve e Picapes”, no Carsughi L’Auto Preferita 2023 na categoria “Picape intermediária”, ABIAUTO 2023 em “Picape Média” e “Carro do Ano”, e, na certificação da Top Car TV como “Melhor Picape Acima de R$ 191.000” e “Carro do Ano Top Car”.

Além de sucesso absoluto nas vendas e premiações, a picape ainda conquistou um feito inédito no setor automotivo ao rodar ininterruptamente por 24 horas no Circuito Panamericano, pista de testes da Pirelli, no interior de São Paulo, feito este atestado pela CBA – Confederação Brasileira de Automobilismo.

Recentemente, a Ram também apresentou uma nova variação para a Rampage, a Laramie Night Edition. Nesta configuração, equipada com o excelente motor 2.0L Hurricane 4 de 272 cavalos de potência, as peças cromadas típicas da versão Laramie dão lugar à peças em preto brilhante ou pintadas na cor da carroceria e o interior traz couro preto e revestimento do teto e das colunas também em preto. Uma variação para fortalecer ainda mais o sucesso da Rampage no mercado brasileiro. (Foto: RAM/Divulgação).