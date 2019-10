Já são quase quatro temporadas com a camisa do Athletico e o zagueiro Thiago Heleno espera prolongar esse período por muito mais tempo. Com contrato com o Furacão até o final de 2020, o defensor espera permanecer no Rubro-Negro. “O objetivo é permanecer, mas isso depende também da diretoria. Todo mundo quer jogar e comigo não é diferente. Minha vontade é ficar”, disse o defensor, em entrevista ao Globo Esporte.

Nesta temporada, o defensor amargou uma suspensão de cinco meses por ter caído no doping. Com isso, o General disputou apenas 11 partidas em 2019. “É um período de muita dificuldade, mas a gente encarou com muito profissionalismo, a gente ajudou da forma que poderia ajudar fora de campo”, destacou Thiago Heleno.

O zagueiro veio de empréstimo do Figueirense em 2016. Naquele ano, ele disputou 51 jogos e marcou cinco gols. Na temporada seguinte, acabou sendo comprado pelo Athletico. O defensor vestiu a camisa do Furacão em 43 jogos e marcou cinco gols novamente. Em 2018, foram 34 jogos e três gols marcados. No clube, Thiago Heleno ergueu os canecos do Campeonato Paranaense de 2016 e da Sul-Americana de 2018.