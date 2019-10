A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou, na manhã desta quinta-feira (31) o desmembramento de mais quatro rodadas do Campeonato Brasileiro. Assim, foram definidos dias e horários dos duelos entre as 33ª e 36ª rodada. Neste período, o Athletico jogará contra Botafogo, Atlético-MG, Grêmio e Ceará, em dois domingos, um sábado e uma quarta-feira.

O primeiro adversário será o Botafogo, no dia 17 de novembro, um domingo, às 16h, na Arena da Baixada. Depois, encara o Atlético-MG, no Independência, no dia 24, também um domingo, às 16h.

Na sequência, reencontro o Grêmio, adversário da semifinal da Copa do Brasil, no dia 27, uma quarta-feira, às 21h30, na Arena da Baixada. Por fim, encara o Ceará, no dia 30 de novembro, um sábado, às 19h, no Castelão.

Confira todos os jogos destas rodadas:

33ª Rodada

16/11 – Sábado

17h – Santos x São Paulo

19h – Fluminense x Atlético-MG

21h – Fortaleza x Ceará

17/11 – Domingo

16h – Athletico x Botafogo

16h – Bahia x Palmeiras

16h – Grêmio x Flamengo

16h – Corinthians x Internacional

18h – Chapecoense x Ceará

18/11 – Segunda

19h30 – Vasco x Goiás

20h – Cruzeiro x Avaí

34ª Rodada

13/11 – Quarta

21h30 – Flamengo x Vasco

23/11 – Sábado

21h – Santos x Cruzeiro

24/11 – Domingo

16h – Goiás x Bahia

16h – Atlético-MG x Athletico

16h – Botafogo x Corinthians

18h – Palmeiras x Grêmio

19h – Avaí x Chapecoense

19h – Internacional x Fortaleza

19h – Ceará x São Paulo

25/11 – Segunda

20h – CSA x Fluminense

35ª Rodada

27/11 – Quarta

19h30 – Chapecoense x Botafogo

19h30 – Internacional x Goiás

21h – Bahia x Atllético-MG

21h30 – Athletico x Grêmio

21h30 – Corinthians x Avaí

21h30 – Flamengo x Ceará

28/11 – Quinta

19h – Fortaleza x Santos

19h30 – Fluminense x Palmeiras

20h30 – São Paulo x Vasco

21h30 – Cruzeiro x CSA

36ª Rodada

30/11 – Sábado

19h – Botafogo x Internacional

19h – Ceará x Athletico

01/12 – Domingo

16h – Palmeiras x Flamengo

16h – Goiás x Fortaleza

18h – CSA x Bahia

18h – Atlético-MG x Corinthians

19h – Santos x Chapecoense

19h – Grêmio x São Paulo

19h – Avaí x Fluminense

02/12 – Segunda

20h – Vasco x Cruzeiro