O zagueiro Thiago Heleno testou positivo para o coronavírus e está fora da partida do Athletico contra o Flamengo, nesta quarta-feira (28), às 21h30, na Arena da Baixada. O duelo vale pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

O próprio Furacão comunicou o resultado do teste do defensor para a Covid-19. Esta é a segunda vez que o General apresentou diagnóstico positivo para a doença.

“Embora o protocolo da CBF permita que o zagueiro possa atuar, com o intuito de cuidar da saúde do atleta e de proteger todos os profissionais envolvidos na partida, o Athletico informa que Thiago Heleno não atuará contra o Flamengo”, diz a nota publicada pelo clube em seu site oficial.

O desfalque de Thiago Heleno reforça as carências do Rubro-Negro no setor para o embate com os cariocas. Antes, o zagueiro Pedro Henrique, lesionado, e Lucas Halter, que não foi relacionado, já estavam de fora.

Com isso, o Athletico terá apenas dois zagueiros de origem para a partida: Felipe Aguilar e Zé Ivaldo, que deverão formar a dupla de zaga titular.

“Regra dos dez dias” e o protocolo da CBF

Após procurar a Sociedade Brasileira de Infectologia (SBI), a CBF determinou que jogadores com casos positivos de Covid-19 poderão ser escalados após cumprirem dez dias de isolamento, caso estejam assintomáticos.

Na segunda rodada do Brasileirão, por exemplo, o Atlético-GO conseguiu liberação para o jogo contra o Flamengo, mesmo com quatro atletas com teste positivo.

O clube goiano se apoiou na norma da CBF e reiterou que, apesar dos jogadores terem apresentado resultado positivo novamente na véspera da partida, já haviam cumprido isolamento de dez dias desde o primeiro teste positivo e, portanto, não teriam mais o risco de transmitir a doença.

