Nesta quinta-feira (8), quando o Athletico entrar em campo para a partida contra o Ceará, às 19h15, a Arena da Baixada terá uma nova faixa nas arquibancadas, que irá homenagear a jornalista Sônia Nassar (1951-2001), que trabalhou na Tribuna do Paraná.

A ideia da faixa, que terá a escrita “O Athletico é um estado de espírito”, partiu do grupo de torcedoras do Furacão, o “Atleticaníssimas”. O objetivo é homenagear mulheres importantes na história do clube.

Sônia é considerada uma das pioneiras no jornalismo esportivo paranaense e sempre cobriu o Rubro-Negro.

+ Conheça a história de Sônia Nassar!

Além disso, todas as 216 mulheres que contribuíram para a confecção da faixa terão seus nomes gravados na barra. O valor excedente será destinado a um projeto voltado para meninas que jogam futebol.

“Lançamos no grupo e, na hora, todas as mulheres compraram a ideia. Foi aí que pensamos, logo em seguida, que isso não poderia ser um projeto só das Atleticaníssimas, mas de todas as mulheres atleticanas, algo muito maior que nosso grupo”, disse Michele Toardik, uma das integrantes do Atleticaníssimas.

+ Confira a classificação completa do Brasileirão!

“Muita gente talvez desconheça a história da Sônia. Então a faixa é um marco para que a gente faça ecoar a história dela. E que seja a primeira de muitas homenageadas que a gente vai levar para o estádio”, completou.

+ Mais do Furacão:

+ Eduardo Barros segue os passos de Tiago Nunes no Athletico

+ Athletico recusa proposta milionária da Europa por Wellington

A Tribuna precisa do seu apoio! 🤝

Neste cenário de pandemia por covid-19, nós intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise.

Porém, o momento também trouxe queda de receitas para o nosso jornal, por isso contamos com sua ajuda para continuarmos este trabalho e construirmos juntos uma sociedade melhor. Bora ajudar?