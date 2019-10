View this post on Instagram

Andaram dizendo por aí que eu estava no hospital… É isso??? Mentira!!! Eu estava em Paris gente!!!! Brincadeiras à parte, eu tive alta hoje de quase dez dias de molho… Queria agradecer pessoalmente todas as manifestações e energias positivas!! Quero dizer que recebi todas e agradeço do fundo do coração( este que estava nas mãos nos doutores nesses dias.😳). E agradecer mais uma vez a toda equipe do Hospital Constantini, Dr Constantino, Dr Alex, Dr Adriano e a todos que cuidaram para que eu pudesse estar aqui mais uma vez. Meu quadro ainda inspira cuidados, tenho um novo amigo o Sr Tubo de Oxigênio que vai me acompanhar aí por uns meses… e fecho este textão para fazer um pedido especial aos meus queridos amigos fumantes.. que se puderem abandonar o seu amigo cigarro o quanto antes.. pq depois pode ser tarde demais!!! Um grande abraço!!!!