Um dos maiores ídolos da história do Athletico e maior artilheiro de todos os tempos do clube, com 154 gols, Barcímio Sicupira, 75 anos, está internado no Hospital Constantini, em Curitiba, com problemas pulmonares. O quadro do ex-jogador e atual comentarista da Rádio Banda B é estável, segundo informações da própria rádio.

Sicupira está internado desde a noite da última terça-feira (8). O hospital, porém, não fornece informações sobre sua atual condição de saúde até o momento desta publicação.

Além de fazer parte da história do Furacão, que defendeu entre as décadas de 1960 e 70, Sicupira também marcou época no Botafogo, tendo sido parte do elenco de 1964, que tinha ainda Nilton Santos, Gerson, Didi, Garrincha, Zagallo e Jairzinho.

Ao completar 75 anos em maio deste ano, Sicupira foi homenageado pela torcida na Arena da Baixada em jogo contra o Bahia. Dentre outras iniciativas, os rubro-negros levaram bigodes postiços para o estádio. Os atleticanos também planejam uma estátua para o ídolo.

Ainda em maio, o Craque da 8 teve despesas bancadas por torcedores para ver o jogo do Athletico contra o Boca Juniors, na Argentina, pela Libertadores. Já a vida do ídolo também virará livro em 2019, em obra que promete esmiuçar a carreira do ex-atacante. Em 2018, a Tribuna do Paraná fez um especial sobre o ex-jogador, com diversos personagens relembrando os bons momentos dele, que completou 50 anos de Furacão.

Leia mais:

+ Desfalcado, Furacão encara bom retrospecto do Corinthians no Itaquerão

+ Ingressos para Athletico x Flamengo já estão à venda

+ Sem Bruno Guimarães, Athletico terá mudança no meio e na postura