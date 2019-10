Depois de eliminar o Flamengo nos pênaltis, nas quartas de final da Copa do Brasil, em pleno Maracanã, o Athletico volta a encarar o time carioca neste domingo (13), às 16h, pelo Campeonato Brasileiro. Atualmente, o Fla lidera o Brasileirão e o reencontro promete ser quente.

Quem quiser acompanhar o jogão já pode garantir o ingresso, a partir de R$ 75,00 (meia-entrada) e R$ 150,00. Por ora, as vendas estão sendo feitas exclusivamente pelo site tickets.athletico.com.br. As bilheterias abrem sábado (12), das 10h às 18h, e no domingo (13), das 10h às 16h, tanto para venda de ingressos, quanto para a realização da biometria, indispensável para o acesso ao estádio.

Para a torcida do Flamengo, os ingressos também já estão sendo comercializados e têm o custo de R$ 75,00 a meia-entrada e R$ 150,00 a inteira. Os flamenguistas ficarão acomodados no setor superior da Coronel Dulcídio.