O Athletico vai para mais um jogo fora de casa pelo Campeonato Brasileiro, mas, desta vez, precisará de muita superação em campo, já que tem o impressionante número de nove desfalques e, além disso, encara um time que está no topo da tabela. O compromisso será diante do Corinthians, nesta quinta-feira (10), a partir das 19h15, em Itaquera. Enquanto o Rubro-Negro é o nono colocado, com 34 pontos, o Timão é o quarto, com 42. O jogo terá transmissão pelo Globoesporte.com e será possível acompanhar em tempo real no site da Tribuna do Paraná.

O técnico Tiago Nunes está com sérios problemas para escalar sua equipe diante do time paulista. Levando em conta os jogadores lesionados, os suspensos, os que estão na seleção brasileira, e outras dificuldades, são nove baixas no elenco atleticano.

A lista de ausências começa pelo goleiro Santos e o volante Bruno Guimarães. O arqueiro integra o grupo do técnico Tite, enquanto o camisa 39 faz parte da seleção olímpica. Os dois também vão ficar de fora do próximo jogo do Furacão, contra o Flamengo, no próximo domingo (13).

O lateral Adriano também fica de fora, já que levou o terceiro cartão amarelo na última rodada e precisará cumprir suspensão. No departamento médico, estão o meia-atacante Nikão, com problemas no joelho esquerdo, os zagueiros Lucas Halter, Pedro Henrique e Robson Bambu e o lateral-direito Jonathan. Já o atacante Marco Ruben está na Argentina por conta do falecimento de seu pai.

Além de todas essas dificuldades, o Athletico terá a dura missão de encarar o bom retrospecto do Corinthians como mandante. Nesta Série A, o Timão não perdeu em casa. Em 12 jogos em seu território, a equipe tem oito vitórias e quatro empates. Como se não bastasse, a equipe paulista também conta com a melhor defesa do Brasileirão, com 13 gols sofridos.

O meia Léo Cittadini, que vem de uma boa sequência na temporada, afirmou ao site oficial do Athletico que o time vai para a partida consciente de todas essas questões, mas está bem preparado para enfrentar um oponente tão duro. “Sabemos das dificuldades que é jogar contra o Corinthians lá, mas estamos preparados para fazer um bom jogo”, afirmou, analisando o jogo do adversário.

“O Corinthians procura jogar no contra-ataque, marcar em bloco baixo e sair em transição. Então, temos que explorar os espaços que eles vão nos dar”, completou. Cittadini está em alta no time de Tiago Nunes. Com gols marcados na final da Copa do Brasil, além de balançar as redes diante de Fortaleza e Bahia pelo Brasileiro, ele deve ser uma peça importante para o compromisso do Furacão.

“Tenho tido uma sequência e tenho conseguido ajudar. Nos últimos cinco jogos, consegui fazer três gols. Isso dá confiança para seguir evoluindo”, arrematou.

Ficha técnica

BRASILEIRÃO

2º Turno – 24ª Rodada

CORINTHIANS × ATHLETICO

Corinthians

Cássio, Fagner, Manoel, Gil e Danilo Avelar; Ralf; Vagner Love, Ramiro, Mateus Vital e Clayson; Boselli.

Técnico: Fábio Carille

Athletico

Léo; Madson, Thiago Heleno, Léo Pereira e Márcio Azevedo; Lucho González e Wellington; Léo Cittadini, Thonny Anderson e Rony; Marcelo Cirino.

Técnico: Tiago Nunes

Local: Arena Corinthians (São Paulo-SP)

Horário: 19h15

Árbitro: Andre Luiz de Freitas Castro (GO)

Assistentes: Leone Carvalho Rocha (GO) e Cristhian Passos Sorence (GO)

VAR: Elmo Alves Resende Cunha (GO)