Mais aliviado após quebrar jejum de 11 jogos sem vitória na temporada, o Athletico enfrenta o lanterna Goiás, neste sábado (14), às 17h, fora de casa, pela 21ª rodada do Brasileirão. Uma vitória pode tirar o Furacão da zona de rebaixamento.

Para o jogo na Serrinha, o técnico Paulo Autuori – que volta ao banco de reservas depois de cumprir três partidas de suspensão – não conta com o lateral-esquerdo Márcio Azevedo. O clube não explicou o motivo da ausência entre os relacionados e, assim, Abner deve titular.

+ Confira a tabela completa do Brasileirão!

O restante da equipe pode ter mudanças já testadas no difícil triunfo sobre o Fortaleza. No ataque, Carlos Eduardo disputa vaga com Reinaldo, enquanto o volante Christian pode ganhar uma vaga no meio, jogando Erick para a lateral-direita, no lugar de Khellven.

Já o atacante Walter voltou a ser relacionado após se recuperar de Covid-19.

Assim, o Rubro-Negro deve encarar o Goiás com Santos; Khellven (Christian), Thiago Heleno, Pedro Henrique e Abner; Wellington, Erick e Léo Cittadini; Nikão, Carlos Eduardo (Reinaldo) e Kayzer.

Veja a lista completa de relacionados para o jogo contra o Goiás:

Goleiros: Jandrei e Santos

Lateral-direito: Khellven

Zagueiros: Felipe Aguilar, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Zé Ivaldo

Laterais-esquerdos: Abner e João Victor

Volantes: Christian, Erick, Jaime Alvarado, Richard e Wellington

Meias: Bruno Leite, Fernando Canesin e Léo Cittadini

Atacantes: Carlos Eduardo, Geuvânio, Nikão e Reinaldo, Renato Kayzer e Walter

+ Mais do Furacão:

+ Athletico negocia renovação de contrato de Bissoli

+ Athletico cria equipe de eSports

+ Atacante cresce com chegada de Autuori e ganha prestígio no Athletico

A Tribuna precisa do seu apoio! 🤝

Neste cenário de pandemia por covid-19, nós intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise.

Porém, o momento também trouxe queda de receitas para o nosso jornal, por isso contamos com sua ajuda para continuarmos este trabalho e construirmos juntos uma sociedade melhor. Bora ajudar?