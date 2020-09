Se por um lado o Athletico comemorou mais uma convocação do goleiro Santos para a seleção brasileira, por outro perderá seu arqueiro por três rodadas do Campeonato Brasileiro.

Os jogos do Brasil contra Bolívia e Peru, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, serão nos dias 9 e 13 de outubro. Desta forma, o camisa 1 rubro-negro desfalcará a equipe contra o Ceará (na Arena, dia 8), Internacional (no Beira-Rio, dia 11), e Corinthians (na Arena, provavelmente no dia 14, uma vez que a rodada não foi homologada).

Nestas partidas, o substituto de Santos deve ser Jandrei, que já disputou quatro jogos desde que foi contratado pelo Athletico, em fevereiro, sendo três deles ainda antes da pandemia. Desde que o futebol voltou, ele foi titular na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, na vitória por 2×0 sobre o Fortaleza.

Histórico de Santos na seleção.

Esta é a terceira vez que o goleiro foi convocado por Tite. No ano passado, foi chamado primeiro para amistosos contra Senegal e Nigéria e depois contra Argentina e Coreia do Sul. Ele ainda não entrou em campo com a amarelinha. A tendência, nas eliminatórias, é que Alisson siga como titular.

No entanto, esta é a primeira vez que ele é chamado para jogos oficiais da seleção e se mostrou empolgado com a volta à lista. Em março, quando Tite convocou os jogadores para os duelos com Bolívia e Peru, que foram adiados por conta da pandemia, o goleiro tinha sofrido uma lesão no joelho, precisou passar por uma cirurgia e não podia lugar, dando lugar a Ivan, da Ponte Preta.

“A sensação de ser convocado para defender a Seleção é sempre muito boa, ainda mais para jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo. Não tenho como comemorar isso sem agradecer a Deus, ao Athletico e aos meus companheiros, que são partes fundamentais dessa conquista”, disse ele, em entrevista ao site oficial rubro-negro.

