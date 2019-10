O presidente do Conselho Deliberativo do Athletico, Mário Celso Petraglia, vem tendo evolução no seu quadro clínico. Na noite de quarta-feira (23), o Hospital Vila Nova Star, onde o dirigente está internado, divulgou um novo boletim médico, no qual aponta “boas condições intestinais pós operatórias”.

Na nota, o hospital afirma que Petraglia já está se alimentando via oral com dieta líquida e que foi transferido para uma ala da UTI de menor complexidade, além de não ter mais dores.

Há duas semanas, o mandatário atleticano havia passado por uma nova cirurgia no intestino, para a correção da fístula intestinal e fechamento da parede do abdômen.

Petraglia está internado desde o dia 17 de setembro, por conta de uma complicação no intestino. No final do mês passado, ele foi transferido para São Paulo, onde realizou outros procedimentos e vem se recuperando.

Confira a nota na íntegra do hospital:

O Hospital Vila Nova Star informa que o paciente Mario Celso Petraglia foi submetido a exame de tomografia nesta quarta-feira (23), a qual evidenciou boas condições intestinais pós operatórias, sendo reintroduzida alimentação oral com dieta líquida. O paciente encontra-se estável, sem dor, afebril e com boa evolução clínico-cirúrgica, sendo transferido para uma ala da UTI de menor complexidade.

Direção médica responsável:

Dr. Antônio Luiz de Vasconcellos Macedo – Cirurgião

Dr. Paulo Hoff – Diretor Clínico do Hospital Vila Nova Star

Dr. Antônio Antonietto – Diretor médico do Hospital Vila Nova Star