Revelado pelo Athletico e peça importante na conquista recente da Copa do Brasil, o atacante Marcelo Cirino já avisou que seu ciclo no clube vai se encerrar no final desta temporada. O destino do camisa 10 atleticano pode ser o Vasco. Ainda não há uma proposta oficial, mas o time carioca tem monitorado a situação do jogador nas últimas semanas.

Segundo informações da imprensa carioca, o Vasco primeiramente está focado em renovar o contrato do técnico Vanderlei Luxemburgo. Tem poucas chances de cair à segunda divisão e, por isso, já começou a planejar a temporada de 2020. Uma das exigências do treinador é conseguir montar um elenco mais competitivo para o ano que vem.

Outro clube que teria interesse em Marcelo Cirino seria o Corinthians. O fato é que desde que o atleta anunciou que não renovaria seu contrato com o Furacão, vários times começaram a sondá-lo. No entanto, ainda não há uma definição quanto ao seu futuro.

Nos últimos tempos, o atleta viveu momentos de altos e baixos com a camisa do Rubro-Negro. Em alguns jogos na Arena da Baixada chegou a ser criticado pelo torcedor, mas deu a volta por cima e ficou marcado recentemente pela grande jogada no segundo gol na vitória por 2×1 sobre o Internacional, na final da Copa do Brasil, no Beira-Rio.

Cirino foi revelado pelo Athletico e, além das passagens que teve pelo clube, também já defendeu as cores de Vitória, Flamengo, Internacional e Al-Nasr, dos Emirados Árabes.

