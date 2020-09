Depois de seis meses, o Athletico volta a entrar em campo pela Libertadores. Nesta terça-feira (15), às 19h15, o Furacão encara o Jorge Wilstermann, da Bolívia, no estádio Félix Capriles, pela terceira rodada do Grupo C da competição continental.

publicidade

O confronto estava marcado, inicialmente, para o dia 17 de março, mas por conta da pandemia do coronavírus, o torneio foi paralisado e retorna agora. A última partida do Rubro-Negro pelo torneio foi no dia 11 de março, quando perdeu para o Colo-Colo, no Chile, por 1×0., deixando o grupo todo embolado na classificação.

Os quatro times somam três pontos em dois jogos. Por isso, o time atleticano pode voltar para casa em qualquer posição na tabela. No mesmo horário, Colo-Colo e Peñarol se enfrentam no Chile.

+ Confira a classificação da Libertadores!

Para esta partida, o técnico Eduardo Barros terá desfalques importantes, como o zagueiro Thiago Heleno e os meias Léo Cittadini e Nikão. Mas nada que tire a confiança do treinador.

publicidade

“O espírito que nós queremos ver em quem veste a camisa do Athletico esteve muito presente (contra o Coritiba). Então é com essa energia, espírito e entrega que vamos para a Bolívia buscar os três pontos”, disse ele, logo após o Atletiba.

No ano passado, as duas equipes se enfrentaram também pela fase de grupos da Libertadores. Na Arena, goleada atleticana por 4×0. Mas, no mesmo estádio do confronto desta terça, o Athletico sofreu uma derrota por 3×2, em uma partida com três pênaltis e que o último gol dos bolivianos saiu já aos 43 da etapa final.

Transmissão

O duelo entre Jorge Wilstermann e Athletico terá transmissão via PPV da Conmebol na SKY e na Claro. A Tribuna acompanha tudo em Tempo Real!

Ficha técnica

LIBERTADORES

Grupo C – 3ª rodada

15/09/2020

JORGE WILSTERMANN x ATHLETICO

Jorge Wilstermann

Arnaldo Giménez; Esteban Orfano, Edward Zenteno, Ismael Benegas e Juan Pablo Aponte; Carlos Melgar, Leonel Justiniano e Cristian Chávez; Patito Rodríguez, Serginho e Gilbert Álvarez. Técnico: Cristian Diaz

Athletico

Santos; Jonathan, Felipe Aguilar, Pedro Henrique e Márcio Azevedo; Wellington, Erick e Christian; Geuvânio, Fabinho e Bissoli. Técnico: Eduardo Barros

Local: Estádio Félix Capriles (Cochabamba-BOL)

Horário: 19h15

Árbitro: Angelo Hermosilla (Fifa-CHI)

Assistentes: Alejandro Molina (Fifa-CHI) e Claudio Urrutia (Fifa-CHI)

+ Mais do Furacão:

+ Athletico estreia novo uniforme na Libertadores

+ Petraglia descarta Tiago Nunes e critica torcida: “Viúvas de ex-treinador”

+ Wellington fica no Athletico e ressalta identidade com o clube

+ Athletico ganha confiança pro retorno da Libertadores

A Tribuna precisa do seu apoio!

Neste cenário de pandemia por covid-19, nós intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise.

Porém, o momento também trouxe queda de receitas para o nosso jornal, por isso contamos com sua ajuda para continuarmos este trabalho e construirmos juntos uma sociedade melhor. Bora ajudar?