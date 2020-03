Direto do Chile – Os jogadores do Athletico deixaram o estádio David Arellano lamentando a derrota do Athletico por 1×0 para o Colo-Colo, nesta quarta-feira (11), mas também um tanto quanto satisfeitos pelo desempenho em campo, apesar do resultado não ter sido positivo.

Na zona mista, o discurso de quase todos foi semelhante, de que o Furacão criou oportunidades, mas não soube aproveitar, o que acabou sendo crucial para o placar.

“Todos nós esperávamos um resultado positivo, mas sabíamos que do outro lado tinha uma equipe de qualidade. Criamos algumas situações no primeiro tempo, mas não conseguimos concluir a gol. Eles tiveram uma e fizeram. No segundo tempo voltamos melhor, atacamos o tempo todo, mas eles conseguiram se defender”, disse o zagueiro Robson Bambu.

O lateral-esquerdo Adriano, que vem jogando pela direita, ressaltou que um triunfo seria fundamental para as pretensões dentro do grupo. Após duas rodadas, os quatro times somam três pontos, o que embolou a classificação. Até por isso, ele, que é um dos mais experientes do grupo, admitiu que, às vezes, é preciso catimbar mais as partidas.

“O jogo era muito importante para a gente. Eram três pontos que dariam uma tranquilidade no grupo. Tivemos mais posse de bola, mais oportunidades, mas Libertadores é assim, Gostamos de jogar, é o nosso DNA a posse e o toque de bola, mas às vezes na Libertadores temos que mudar o chip, parar o jogo”, destacou.

Em cima da postura do time, Bambu disse que o Rubro-Negro não vai mudar a forma de jogar e que se o gol dos chilenos não tivesse saído logo no início, o cenário poderia ser outro.

“Sabemos como é Libertadores. Cada time tem sua proposta fora de casa, alguns preferem se defender e jogar por uma bola. Nós atacamos, mas levamos o gol cedo. Se não sofrêssemos o gol, poderíamos abrir o placar”, acrescentou o defensor.

