O Athletico segue com dificuldades no Brasileirão. O Furacão perdeu para o Internacional por 2 a 1, neste domingo (11), no Beira-Rio, pela 15ª rodada, e ficou na “porta” da zona do rebaixamento. Os gols foram de Thiago Galhardo e Abel Hernández para o Inter. Renato Kayzer descontou para o Furacão.

O resultado negativo deixa a equipe de Eduardo Barros na 15ª posição, com 15 pontos, mesma pontuação do Corinthians, que abre a ZR. Já o Internacional alcançou a segunda posição, agora com 28 pontos.

A derrota também fez o time atleticano completar quatro jogos sem vitória (três no Brasileiro e um na Libertadores). O Furacão agora tenta se recuperar contra o Corinthians na quarta-feira (14), às 21h30, na Arena da Baixada.

O jogo que marcou o reencontro do Furacão com o Beira-Rio após o título da Copa do Brasil 2019 começou com um baque logo aos sete minutos. Thiago Galhardo, artilheiro do Brasileirão, recebeu cruzamento e abriu o placar de cabeça. O gol fez o Athletico buscar mais o ataque, mas com problemas na criação.

O Colorado acabou ampliando após um erro defensivo do Furacão. Aos 34′, depois de escanteio, a bola sobrou com Heitor, que cruzou meio desajeitado, mas achou Abel Hernández em condições de ampliar de cabeça, 2 a 0. O Furacão reagiu com Renato Kayzer, que diminuiu também de cabeça após cruzamento de Carlos Eduardo, já nos minutos finais de primeiro tempo.

Na etapa final, o Athletico tentou buscar o empate, mas foi o Internacional que esteve mais perto de ampliar. Abel Hernández arrematou da pequena área, mas Jandrei fez ótima defesa.

Na sequência, Marcos Guilherme apareceu livre na entrada da área, mas chutou fraco. Eduardo Barros colocou Fabinho, Pedrinho e Walter. Aos 41, Ravanelli cobrou falta com categoria, mas a bola explodiu no travessão. Aos 42, Walter recebeu na área em boas condições, mas mandou pra fora.

Nos minutos finais, o Athletico ainda buscou encurralar o Colorado. Aos 46, Renato Kayzer completou cruzamento da esquerda, mas Marcelo Lomba operou um milagre, sepultando as esperanças rubro-negras.

Ficha técnica

BRASILEIRÃO

15ª rodada

11/10/2020

Internacional 2 x 1 Athletico

Internacional: Marcelo Lomba; Heitor (Rodinei), Zé Gabriel, Victor Cuesta e Moisés; Rodrigo Lindoso, Patrick (Potker), Praxedes (Musto) e Marcos Guilherme; Thiago Galhardo (Yuri Alberto) e Abel Hernández (D’Alessandro). Técnico: Eduardo Coudet.

Athletico: Jandrei; Jonathan (Walter), Thiago Heleno, Pedro Henrique e Abner; Richard (Jaime ALvarado), Erick (Ravanelli), Christian e Léo Cittadini (Fabinho); Carlos Eduardo (Pedrinho) e Renato Kayzer. Técnico: Eduardo Barros.

Gols: Thiago Galhardo, Abel Hernández (INT); Renato Kayzer (CAP).

Cartões amarelos: Heitor e D’Alessandro (INT).

Local: Estádio Beira-Rio (Porto Alegre-RS)

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (Fifa-RJ)

Assistentes: Michael Correia (RJ) e Carlos Henrique Alves de Lima Filho (RJ)

