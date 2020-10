O meio-campo Jadson, 37 anos, está oficialmente de volta ao Athletico. O retorno foi acertado nesta sexta-feira (9) e será válido por seis meses. A informação é da jornalista Nadja Mauad, do ge.com.

O jogador havia acertado com o Furacão na última semana apenas para melhorar a forma física no CT do Caju. Entretanto, o clube, que não poderá contratar jogadores a partir do dia 13 por conta de uma punição da Fifa, negociou a sua volta definitiva.

“Foi o clube que me abriu as portas para o futebol e para o mundo. Hoje, estou de volta aqui para tentar conseguir coisas importantes junto com o grupo e dar alegrais à torcida”, disse o meia ao site oficial do clube.

Jadson não joga desde o ano passado, quando encerrou a sua passagem pelo Corinthians. Com a chegada do técnico Tiago Nunes ao Timão, o atleta não teve o seu vínculo renovado.

Revelado pelo Furacão, o meio-campo foi uma das principais peças na campanha do vice-campeonato do Brasileirão de 2004. No ano seguinte, foi negociado com o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. Na sequência, o meia ainda vestiu as camisas do São Paulo e Tianjin Tianhai, da China.

Jadson quase foi parar no Coritiba

Quando saiu do Timão, Jadson quase veio para o Coritiba. A negociação frustrada, aliás, causou revolta em seu empresário, que disparou contra o então diretor de futebol Rodrigo Pastana.

