Ao mesmo tempo em que vai liberando peças do time de Aspirantes, o Athletico está renovando e formando novos talentos, frutos das categorias de base do clube. Na semana passada, o goleiro Mycael, de apenas 16 anos, assinou seu primeiro contrato profissional com o Furacão.

“Isso é fruto de muito trabalho e dedicação. Agradeço primeiramente a Deus por tudo o que tem a feito em minha vida e ao Athletico por confiar em mim e acreditar no meu trabalho. Vou me dedicar ao máximo para honrar essa camisa”, escreveu ele, em suas redes sociais.

Hoje assinei meu primeiro contrato profissional isso é fruto de muito trabalho e dedicação, agradeço primeiramente a Deus por tudo que tem a feito em minha vida, a o @AthleticoPR por confiar em mim e acreditar no meu trabalho vou me dedicar ao máximo para honrar essa camisa! 🙏🏼 pic.twitter.com/1qUTKALTAo — myca_show (@moreiraa_my) June 25, 2020

Apesar de jovem, o arqueiro vem acumulando experiências importantes na carreira. Foi campeão do Sul-Americano sub-15 com a seleção brasileira, sendo, inclusive, titular.

Pelo Rubro-Negro, disputou uma partida do Campeonato Brasileiro sub-20, quando a equipe que entrou em campo foi a sub-17, na goleada por 4×1 sobre o Ceará. A tendência é que quando a competição voltar – foi paralisada por causa da pandemia do coronavírus – ele tenha mais oportunidades.

Mycael foi titular na conquista do Sul-Americano sub-15 da seleção brasileira no ano passado. Foto: Rudy Lezcar/CBF

