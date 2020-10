Athletico e Flamengo se enfrentam neste domingo (04) no Maracanã, às 16h, pela 13ª rodada do Brasileirão, em uma partida marcada pela tensão dentro e fora de campo.

publicidade

O jogo poderia ter sido o primeiro com torcida no estádio durante a pandemia da Covid-19. Após pressão do Flamengo e da Federação de Futebol do Rio de Janeiro, a ideia foi autorizada, mas em uma votação realizada pelos 19 clubes da Série A – exceto o Flamengo – com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) a presença do público foi vetada.

Durante reunião preliminar para discutir o tema, o presidente do Athletico, Mário Celso Petraglia, chegou a discutir com o presidente da Ferj, Rubens Lopes. O mandatário atleticano ainda fez declarações nas redes sociais criticando a posição do presidente do Flamengo, Rodolfo Landim.

O duelo também é uma prévia das equipes nas oitavas de final Copa do Brasil. Na temporada passada, Athletico e Flamengo se enfrentaram nas quartas de final e o rubro-negro paranaense levou a melhor em encontro marcado por provocações. Já em fevereiro, na decisão da Supercopa do Brasil, o time carioca ergueu a taça.

O Furacão tenta manter a boa sequência de seis jogos sem perder, somando a Libertadores, para encostar na parte de cima da tabela. A equipe está na 11ª posição, com 14 pontos. Para o duelo, o técnico interino Eduardo Barros deve poupar alguns atletas.

publicidade

Já o Flamengo tem reforços importantes após o surto de Covid-19 no elenco. O técnico Domènec Torrent, que também estava afastado, conta com a liberação de dez jogadores. Todos serão avaliados pelo departamento médico do clube para saber se têm condições. O time carioca é o 6º colocado, com 18 pontos.

Transmissão Flamengo x Athletico

A partida terá transmissão da TV Globo (menos para SP). A Tribuna acompanha o jogo em tempo real.

Ficha Técnica

Série A

13ª rodada

04/03/2020 (domingo) – 16h

Athletico: Santos; Zé Ivaldo, Pedro Henrique, Lucas Halter e Abner; Jaime Alvarado, Christian, Jorginho (Ravanelli) e Léo Cittadini; Fabinho (Geuvânio) e Renato Kayzer. Técnico: Eduardo Barros.

Flamengo: Hugo (Diego Alves); Isla, Natan, Rodrigo Caio (Noga) e Filipe Luís; Gerson, Thiago Maia e Arrascaeta; Lincoln (Diego), Bruno Henrique e Pedro. Técnico: Domènec Torrent.

Local: Maracanã.

Árbitro: Rodrigo Dalonso Ferreira (SC).

Assistentes: Henrique Neu Ribeiro (SC) e Éder Alexandre (SC).

+ Mais do Furacão:

+ Quem são os boleiros candidatos a vereador em 2020?

+ Jadson volta aos treinos no Athletico graças a “desafeto” de Petraglia”

+ Clube pede à Fifa que Athletico perca pontos no “Caso Rony”

A Tribuna precisa do seu apoio!

Neste cenário de pandemia por covid-19, nós intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise.

Porém, o momento também trouxe queda de receitas para o nosso jornal, por isso contamos com sua ajuda para continuarmos este trabalho e construirmos juntos uma sociedade melhor. Bora ajudar?