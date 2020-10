O Athletico deve ter mudanças na equipe para encarar o Flamengo, neste domingo (4), às 16h, no Maracanã, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Uma alteração é certa: o zagueiro Thiago Heleno, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, dá lugar a Lucas Halter.

Porém, por conta da maratona de jogos que o Furacão vem disputando, e a sequência que terá pela frente, o técnico Eduardo Barros cogita poupar algumas peças, como o latera-direito Jonathan, o zagueiro Pedro Henrique, o volante Wellington e o meia Léo Cittadini, que são os que mais apontam desgastes.

Com isso, o meia Jorginho e o atacante Renato Kayzer, as duas mais recentes contratações do clube, podem ganhar a primeira oportunidade como titulares, assim como Jaime Alvarado, com Erick sendo deslocado para a lateral-direita.

+ Confira a classificação completa do Brasileirão!

Assim, o Rubro-Negro pode ir a campo com: Santos; Erick, Zé Ivaldo, Lucas Halter e Abner; Jaime Alvarado, Christian e Jorginho; Ravanelli, Fabinho e Renato Kayzer.

