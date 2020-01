A negociação do Flamengo pela compra do zagueiro Léo Pereira, do Athletico, estão congeladas. Isso porque Pablo Marí, atual defensor titular do time carioca, não vai mais para o Arsenal.

TABELA: Veja a classificação do Paranaense e os próximos jogos

O jogador do Furacão, de 23 anos, estava com conversas avançadas com o Flamengo, porém com a permanência de Pablo Marí, as tratativas com o clube carioca estão paralisadas. O valor da negociação girava em torno de 6 milhões de euros.

Foi a segunda vez que o Flamengo demonstrou interesse por Léo Pereira. Em junho de 2019 ele foi sondado pelo alvinegro carioca. Na ocasião, foram três investidas: 50% dos direitos do jogador e por 1,5 milhão de euros na primeira proposta; 2,5 milhões de euros e, por último, 3,5 milhões de euros. Todas as tentativas foram recusadas.

Pablo Marí, campeão da Libertadores 2019 com o rubro-negro carioca, esteve na Inglaterra na última semana para realizar exames e fechar sua transferência, que parecia muito próxima, porém, a negociação não foi adiante. Já de volta ao Brasil, o zagueiro participará dos treinos com o grupo nesta semana.

+ Mais do Furacão

+ Cristian Toledo: O Athletico precisa entrar pra valer no mercado da bola

+ Athletico vai colocar time principal para estrear no Paranaense