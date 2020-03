Mesmo com a derrota por 1×0 para o Colo-Colo, na noite de quarta-feira (11), pela Libertadores, o técnico Dorival Júnior elogiou a atuação do Athletico.

Por outro lado, o comandante reclamou da arbitragem do colombiano Nicolas Gallo, que, na opinião dele, interferiu diretamente no resultado do jogo.

“Tivemos uma participação direta do árbitro na definição do placar. Teve antijogo e ele foi conivente. Isso mancha a imagem do futebol sul-americano. A bola ficava parada por muito tempo e isso fazia quebrar a qualidade do espetáculo”, opinou o treinador

“O ritmo da partida foi comprometido pela arbitragem. Não fluiu e a interferência da arbitragem facilitou isso. Queríamos que o jogo tivesse mais bola rolando”, completou ele, que viu evolução na equipe em relação à estreia.

Na abertura do torneio, o Furacão derrotou o Peñarol, do Uruguai, por 1×0, na Arena da Baixada.

“Fizemos um grande jogo, estamos evoluindo a cada jogada. Tivemos volume e entrega. Reconhecemos o resultado, aceitamos, mas acredito que pelo que fizemos, merecíamos uma sorte maior”, comentou.

