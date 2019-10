Em um jogo movimentado, o Athletico empatou com o Coritnthians, em 2×2, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na noite desta quinta-feira (10), o Furacão foi à Itaquera, jogou bem, e chegou a estar na frente ao conseguir uma virada, mas cedeu o empate ao falhar nas bolas paradas do adversário. Com o resultado, o time chegou a 35 pontos e segue na tentativa de subir posições na tabela.

Mesmo com muitos desfalques por conta de lesões, suspensões e a liberação do centroavante Marco Ruben, o Rubro-Negro impôs seu ritmo de jogo desde os minutos iniciais e deu indícios que tem condições de ser uma equipe muito competitiva na reta final da Série A.

A bola rolou e o Furacão passou a dominar o jogo. Foram duas oportunidades importantes criadas logo nos minutos iniciais, mas o time não soube aproveitar as chances e acabou levando primeiro o gol. Aos três minutos, Thonny Anderson cruzou rasteiro para Léo Cittadini que se enroscou, não conseguiu finalizar, mas ajeitou para Marcelo Cirino, que, sem goleiro, mandou pra fora. Aos dez, Rony ficou com a bola e cruzou para trás. A bola desvia em Gil e sobra para Léo Pereira, que chuta de esquerda. Gil, de novo, tira para escanteio.

+ Veja como foi o jogo entre Corinthians e Athletico!

Porém, o Coritnthians foi letal quando chegou à área. Aos 15 minutos, em cobrança de escanteio, Clayson mandou uma bola aberta na área. Thiago Heleno não subiu e a bola sobrou para a cabeçada de Gil, que mandou no canto oposto de Léo.

O Furacão não se abalou e continuou com seu jogo agudo para buscar o placar, que logo veio, aos 23. Thonny Anderson avançou na área, passou pela marcação e ajeitou para Léo Cittadini, que na segunda oportunidade no jogo, enfiado entre os zagueiros do Corinthians, não desperdiçou, deixando tudo igual.

Aos 27 minutos, Rony avançou na área após lançamento longo, e Fagner derruba o atacante. Em um primeiro momento o árbitro marcou pênalti, mas com auxílio do VAR, assinalou falta na entrada da área. Thiago Heleno foi para cobrança, mas a bola explodiu na barreira, por baixo.

Aos 31, veio a virada. Wellington cruzou para Léo Pereira e o zagueiro ajeitou de cabeça. Manoel tentou afastar, mas furou e Erick, muito rápido e já caindo, deu um toque para fazer a bola entrar. Apesar de ter mandado no jogo na primeira etapa, o ponto fraco do Furacão foram as bolas paradas. Aos 47, os donos da casa igualaram o marcador. Em cobrança de falta, Fagner mandou para a área e após um bate-rebate, a bola sobrou para Boselli, que voltou a deixar o placar igualado.

+ Confira a tabela e a classificação do Brasileirão!

A segunda etapa começou com o jogo em aberto e logo as duas equipes criaram chance de voltar a ficarem na frente. Do lado dos donos da casa, aos 11, Vagner Love recebeu uma bola longa e ficou cara a cara com Léo e o goleiro atleticano fez um verdadeiro milagre, fechando a meta. A resposta veio no minuto seguindo, com Thonny Anderson fazendo fila e driblando quatro marcadores, porém na hora de finalizar, ele facilitou para Cássio e perdeu a chance.

Apesar da vontade dos dois lados, o jogo ficou mais contido a partir da metade do segundo tempo e as equipes não conseguiram sair do empate. O próximo compromisso do Athletico será neste domingo (13), a partir das 16h, diante do Flamengo, na Arena da Baixada.

Ficha técnica

BRASILEIRÃO

2º Turno – 24ª Rodada

CORINTHIANS 2×2 ATHLETICO

Corinthians

Cássio; Fagner, Gil, Manoel e Danilo Avelar; Ralf, Ramiro (Renê Júnior) e Mateus Vital; Clayson (Régis), Vagner Love e Boselli (Gustavo).

Técnico: Fábio Carille

Athletico

Léo; Madson, Thiago Heleno, Léo Pereira e Márcio Azevedo; Wellington, Erick (Lucho) e Léo Cittadini; Marcelo Cirino, Rony (Vitinho) e Thonny Anderson (Braian Romero).

Técnico: Tiago Nunes

Local: Arena Corinthians (São Paulo-SP)

Árbitro: Andre Luiz de Freitas Castro (GO)

Assistentes: Leone Carvalho Rocha (GO) e Cristhian Passos Sorence (GO)

VAR: Elmo Alves Resende Cunha (GO)

Gols: Gil 15, Léo Cittadini 23, Erick 31 e Boselli 47 do 1º

Cartões amarelos: Danilo Avelar, Fagner (COR); Rony (CAP)

Renda: R$ 910.020,10

Público pagante: 22.736

Público total: 22.964