A pancada sofrida pelo volante Bruno Guimarães no empate do Athletico em 0x0 com o Cruzeiro, na última quarta-feira (6), na Arena, foi pior do que o esperado. Além de ter ficado de fora da vitória por 1×0 do Furacão sobre o São Paulo, domingo (10), no Morumbi, o jogador também foi cortado da seleção olímpica, que nos próximos dias disputará o Torneio de Tenerife, na Espanha.

O atleta sofreu uma lesão no ligamento do tornozelo, após um chute de Sassá, atacante da Raposa, no final do primeiro tempo. Bruno Guimarães até tentou voltar a campo, mas logo no começo da etapa final foi substituído e não tem prazo para voltar a treinar.

Com isso, o volante segue de fora do compromisso do Rubro-Negro contra o Botafogo, domingo (17), às 16h, na Arena, e ainda é dúvida para o duelo com o Atlético-MG, no dia 24, no Independência.

+ Confira a classificação completa do Brasileirão!

Para o lugar do jogador, o volante Douglas, atualmente no PAOK, da Grécia, foi convocado para a seleção olímpica. O Torneio de Tenerife conta também com as participações de Argentina e Estados Unidos, primeiro adversário do Brasil, nesta quinta-feira (14), às 13h30.